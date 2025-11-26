Tối ngày 25-11, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin khoảng 17 giờ 15 phút cùng ngày, Công an phường Mỹ Lâm tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện ông H.V.T. (SN 1974, trú tại tổ dân phố Mỹ Lâm 6, phường Mỹ Lâm) chết tại nhà riêng, trên người có dấu vết thương tích.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu giết người, Công an phường Mỹ Lâm đã khẩn trương triển khai lực lượng, xác minh ban đầu, rà soát triệu tập, đấu tranh với các đối tượng liên quan.

Chỉ sau gần 1 giờ nhận được tin báo, lực lượng công an đã làm rõ, khoảng 9 giờ ngày 25-11, H.V.T. cùng ăn cơm, uống rượu với Đàm Văn Tính (SN 1959, trú tại tổ dân phố Mỹ Lâm 3, phường Mỹ Lâm) và Nguyễn Văn Hồng (SN 1960, trú tại tổ dân phố Mỹ Lâm 5, phường Mỹ Lâm). Sau khi uống rượu say, giữa ba người xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau, Đàm Văn Tính đã dùng dao chém vào vùng đầu ông T. khiến nạn nhân bị thương, chảy nhiều máu. Sau đó, Tính và Hồng trèo tường ra khỏi nhà nạn nhân rồi bỏ đi về nhà.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ.