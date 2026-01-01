HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an TPHCM bắt "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - "Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng phạm đã bị Công an TPHCM tạm giam với 5 tội danh

Ngày 1-1, Công an TPHCM cho biết đã bắt Nguyễn Thanh Hải ("hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải) cùng 40 đối tượng với 5 tội danh: "Cưỡng đoạt tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Mua bán người"; "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép", "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Công an TPHCM bắt "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải - Ảnh 1.

Công an TPHCM đã bắt "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải

Đồng thời, phối hợp giải cứu được 38 nạn nhân từ Campuchia đưa về Việt Nam; hiện đang tiếp tục truy bắt, mở rộng điều tra, làm rõ xử lý.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, nhóm Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 16,7 tỉ đồng, trong đó Nguyễn Thanh Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỉ đồng. 

Các đối tượng giúp sức biết rõ hành vi phạm tội, vẫn tích cực hỗ trợ, hưởng lợi bất chính từ các hoạt động này. Hành vi của nhóm Nguyễn Thanh Hải có tổ chức, kéo dài, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng niềm tin xã hội và hoàn cảnh khó khăn của người dân để trục lợi, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và công tác phòng, chống tội phạm.

Tin liên quan

Công an TPHCM điều tra vụ 7 thiếu niên gây náo loạn ở phường Chợ Lớn

Công an TPHCM điều tra vụ 7 thiếu niên gây náo loạn ở phường Chợ Lớn

(NLĐO) - Cộng đồng mạng đã bày tỏ bức xúc trước clip nhóm người đi xe máy hỗn chiến ở giao lộ Phạm Hữu Chí – Triệu Quang Phục.

Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM chỉ đạo chuyên án, bắt 24 người

(NLĐO) - Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt để tạm giam Nguyễn Hữu Tiến (SN 1972) cùng 23 người khác

Cho ba gác đổ xà bần trên đất, một phụ nữ bị Công an TPHCM bắt giam

(NLĐO) - Một phụ nữ đã bị Công an TPHCM bắt khi cho các tài xế xe ba gác đổ hơn 257 tấn xà bần trên khu đất do mình quản lý

Công an TPHCM Nguyễn Thanh Hải hiệp sĩ nguyễn thanh hải
