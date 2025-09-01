Phát hiện người đàn ông tử vong trong căn nhà ở TP HCM

Ngày 1-9, Công an phường Bình Thạnh (TP HCM) đang điều tra vụ người đàn ông tử vong trong căn nhà.

Con hẻm xảy ra vụ việc.

Khuya 31-8, người dân sống ở hẻm 229 đường Bùi Đình Tuý, phường Bình Thạnh bất ngờ ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ một căn nhà trong hẻm. Họ đến kiểm tra thì phát hiện ông H.H.P (63 tuổi) nằm bất động trên giường ở phòng khách, nghi đã tử vong nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an phường Bình Thạnh phối hợp lực lượng y tế đến hiện trường thì xác định ông P. đã tử vong.

Hiện nguyên nhân ông P. tử vong đang được công an điều tra.