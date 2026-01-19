HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phát hiện người phụ nữ tử vong, bé gái 6 tuổi bị vùi lấp dưới đất

Như Quỳnh

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân một người phụ nữ tử vong bất thường, bé gái 6 tuổi bị vùi lấp dưới đất.

Ngày 19-1, thông tin từ UBND xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai cho biết các đơn vị chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ một trường hợp tử vong trên địa bàn.

Phát hiện người phụ nữ tử vong và bé gái 6 tuổi bị vùi lấp dưới đất tại Lào Cai - Ảnh 1.

Cháu bé 6 tuổi được lực lượng chức năng cứu sống trong đêm. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, ngày 18-1, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc bà H. (trú tại xã Mậu A) và con gái 6 tuổi bị mất tích khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã triển khai xác minh, tìm kiếm. Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một phụ nữ, trong khi cháu bé không có mặt tại khu vực này.

Tiếp tục mở rộng tìm kiếm, đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 19-1, lực lượng chức năng phát hiện bé gái 6 tuổi bị vùi dưới đất. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện sức khỏe cháu bé đang dần hồi phục.

Hiện, nguyên nhân vụ việc cũng như danh tính các cá nhân liên quan đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

