Phát hiện nguyên nhân mới làm tăng nguy cơ bị cao huyết áp, đột quỵ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Phát hiện nguyên nhân mới làm tăng nguy cơ bị cao huyết áp, đột quỵ

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới dựa trên 112.000 người có thể lý giải nguyên nhân vì sao nhiều người không ăn quá mặn mà vẫn bị cao huyết áp.

Khi nói đến nguyên nhân gây bệnh cao huyết áp và các vấn đề tim mạch khác trong chế độ ăn, người ta thường nghĩ đến sự dư thừa muối. Nhưng nghiên cứu mới dẫn đầu bởi TS Mathilde Touvier từ Viện nghiên cứu Y tế và sức khỏe quốc gia Pháp (INSERM) đã chỉ ra thêm một nguyên nhân bất ngờ: Chất bảo quản trong thực phẩm chế biến sẵn.

Phát hiện nguyên nhân mới thúc đẩy cao huyết áp, đột quỵ - Ảnh 1.

Chất bảo quản trong thực phẩm chế biến sẵn có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, đột quỵ... - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Nghiên cứu này được thực hiện như một phần của nghiên cứu lớn hơn mang tên NutriNet-Santé với sự tham gia của 112.395 tình nguyện viên trên khắp nước Pháp, với thời gian theo dõi 7-8 năm.

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra kỹ lưỡng thành phần trong tất cả các loại thực phẩm và đồ uống mà các tình nguyện viên này tiêu thụ, cũng như đánh giá sức khỏe tim mạch.

Kết quả cho thấy những người tiêu thụ chất bảo quản "không phải chất chống oxy hóa" nhiều nhất có nguy cơ bị cao huyết áp cao hơn 29% so với những người tiêu thụ ít nhất.

Họ cũng có nguy cơ mắc các bệnh và biến cố tim mạch nguy hiểm cao hơn 16%, bao gồm nhồi máu cơ tim, đột quỵ và đau thắt ngực.

Trong khi đó, những người tiêu thụ nhiều chất bảo quản "chống oxy hóa" nhất có nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp cao hơn 22%.

Chất bảo quản không chống oxy hóa là những loại được sử dụng để ngăn chặn sự phát triển của các vi sinh vật có hại như nấm mốc và vi khuẩn, còn chất bảo quản chống oxy hóa giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa có thể khiến thực phẩm bị thâm hoặc ôi thiu.

Các nhà nghiên cứu cũng đã phân tích 17 chất bảo quản thường được tiêu thụ và phát hiện ra 8 chất có liên quan cụ thể đến huyết áp cao.

Kết quả trên làm rõ hơn một số nghiên cứu dạng quan sát trước đây cho thấy việc tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn liên quan đến bệnh cao huyết áp và các vấn đề tim mạch khác.

Nhóm thực phẩm này vốn nhiều muối, đường bổ sung và chất bảo quản. Nhưng nghiên cứu mới này cho thấy dù chúng ta có chọn loại ít mặn, ít ngọt, nguy cơ vẫn tồn tại do chất bảo quản, vốn là thứ không thể thiếu trong các món ăn tiện lợi này.

Tin liên quan

Phát hiện nguyên nhân gây cao huyết áp mới, không do lối sống

Phát hiện nguyên nhân gây cao huyết áp mới, không do lối sống

(NLĐO) - Một yếu tố nguy cơ "mới nổi" có thể là một trong những nguyên nhân thúc đẩy tỉ lệ người mắc bệnh cao huyết áp trong cộng đồng.

Cách ăn tinh bột giúp giảm 26% nguy cơ cao huyết áp

(NLĐO) - Nghiên cứu mới dựa trên 182.000 người cho thấy một thay đổi nhỏ trong cách tiêu thụ tinh bột - ví dụ "đổi màu" cơm - sẽ đem lại lợi ích bất ngờ.

Uống trà và ca cao, đẩy lùi cao huyết áp

(NLĐO) - Thói quen uống trà, ca cao hay ăn một số loại trái cây thường xuyên sẽ giúp bạn nhận được flavan-3-ol, "khắc tinh" của bệnh cao huyết áp.

đột quỵ nhồi máu cơ tim cao huyết áp chất bảo quản đau thắt ngực
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo