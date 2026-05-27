HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Món quen thuộc trên bàn ăn Việt có thể đẩy lùi cao huyết áp

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Anh đã chỉ ra "khắc tinh" của bệnh cao huyết áp mà nhiều người trong chúng ta có thể đang tiêu thụ hàng ngày.

Trong công trình vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nutrition Prevention & Health, nhà nghiên cứu Michael Metoudi từ King's College London (KCL - Anh) và các cộng sự chỉ ra rằng việc tiêu thụ đậu thường xuyên - đặc biệt là thực phẩm, thức uống từ đậu nành - sẽ giúp bạn phòng ngừa bệnh cao huyết áp.

Món quen thuộc trên bàn ăn Việt có thể đẩy lùi cao huyết áp - Ảnh 1.

Các món ăn, thức uống từ đậu nành và các loại đầu khác có thể góp phần đẩy lùi cao huyết áp - Minh họa AI: Thu Anh

Theo Science Daily, nhóm nghiên cứu đã tiến hành một phân tích tổng hợp dựa trên 12 bộ dữ liệu từ các nghiên cứu sức khỏe ở Mỹ, Trung Quốc, Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp và Anh, với hàng trăm ngàn người tham gia.

Kết quả cho thấy so với những người tiêu thụ ít các loại đậu, những người tiêu thụ nhiều đậu có nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp thấp hơn trung bình 16%.

Đặc biệt, những người tiêu thụ nhiều thực phẩm từ đậu nành - bao gồm sữa đậu nành, đậu phụ, tàu hũ, tempeh, natto... - có nguy cơ mắc bệnh này thấp hơn 19% so với những người tiêu thụ ít đậu nành.

Với mức tiêu thụ lên đến 170 g đậu nói chung mỗi ngày, mức giảm nguy cơ có thể lên đến 30%.

Theo các tác giả, hiệu ứng đặc biệt này là do đậu nành và các loại đậu khác như đậu Hà Lan, đậu xanh, đậu lăng... rất giàu kali, magiê và chất xơ, tất cả đều được biết đến với đặc tính giúp hạ huyết áp.

Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy quá trình lên men chất xơ hòa tan từ các loại đậu tạo ra các axit béo chuỗi ngắn có ảnh hưởng đến sự giãn nở mạch máu. Đặc biệt, hàm lượng isoflavone trong đậu nành được chứng minh là hỗ trợ làm hạ huyết áp.

Điều này có nghĩa là người đã mắc bệnh cao huyết áp cũng được hưởng lợi khi thêm đậu vào chế độ ăn, tất nhiên là phải đi kèm với việc tuân thủ điều trị.

Tin liên quan

Tăng huyết áp - “kẻ giết người thầm lặng” bị bỏ sót ở hàng triệu người Việt

Tăng huyết áp - “kẻ giết người thầm lặng” bị bỏ sót ở hàng triệu người Việt

(NLĐO) - Tăng huyết áp là bệnh dễ phát hiện nhưng hàng triệu người Việt không biết mình mắc bệnh cho đến khi xuất hiện biến chứng nguy hiểm.

2 loại trái cây người Việt hay ăn giúp bảo vệ thận, giảm huyết áp

(NLĐO) - Một nghiên cứu từ Mỹ cho thấy việc tiêu thụ hằng ngày 2 loại trái cây rất quen thuộc đem lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Một loại quả dại khiến máu nhiễm mỡ, cao huyết áp lui bước

(NLĐO) - Một nghiên cứu từ Mỹ và Hà Lan đã chỉ ra một công cụ mới nhằm hỗ trợ kiểm soát tình trạng cao huyết áp, máu nhiễm mỡ, tiểu đường...

sữa đậu nành cao huyết áp món ăn đậu nành các loại đậu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo