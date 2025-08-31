Phát hiện nhà hát sức chứa 2.500 người chôn vùi dưới lòng đất

Cuộc khai quật tại thành phố cổ Sagalassos ở tỉnh Burdur - Thổ Nhĩ Kỳ đã đem về một khám phá bất ngờ: Một nhà hát sức chứa lên đến 2.500 người, được xây dựng trên dưới 2.000 năm trước.

Sagalassos là một thành phố tồn tại từ 3.000 năm về trước và trở nên cực kỳ thịnh vượng trong thời kỳ người La Mã chiếm đóng khu vực, tức khoảng từ thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên.

Hiện trường khai quật nhà hát cổ và các công trình xung quanh bao gồm đài phun nước và một phần quảng trường - Ảnh: Đại học Burdur Mehmet Akif Ersoy

Nhiều công trình tráng lệ đã được xây dựng ở Sagalassos thời La Mã, bao gồm đài phun nước 1.892 năm tuổi dành riêng cho Hoàng đế La Mã Hadrian.

Ngay gần đài phun nước nổi tiếng này, nhà hát cổ đại đã được tìm thấy, chôn vùi dưới 4 m đất.

Công trình này xây theo dạng odeon - một kiến trúc đặc trưng của người La Mã thời kỳ đó dùng để xây dựng các tòa nhà công cộng.

Nó có cấu trúc khép kín nhằm chống chịu thời tiết, cho phép các sự kiện diễn ra bất chấp mưa bão hay các điều kiện khắc nghiệt khác, phản ánh tầm vóc của người La Mã trong lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch đô thị La Mã.

Các hàng ghế trong nhà hát cho thấy công trình có sức chứa khoảng 2.500 người, được sử dụng như một tòa nhà tích hợp, không chỉ cho các sự kiện văn hóa nghệ thuật mà còn dùng cho các sự kiện hội họp chính trị quan trọng.

Các dấu vết còn lại cũng cho thấy tòa nhà từng rất tráng lệ vào thời điểm được sử dụng.

Mặc dù vậy, nhà hát này vẫn được coi là "nhỏ" so với những gì người La Mã từng xây dựng nên. Trước đó, nhà hát lớn Sagalasso đã được phát hiện cùng các hàng ghế khá nguyên vẹn, cho thấy sức chứa lên tới 9.000-10.000 người.

Các nhà hát cổ này cho thấy Sagalassos cổ đại có dân số khoảng 35.000-40.000 người trong thời kỳ đỉnh cao, khiến nơi đây trở thành một trong những trung tâm đô thị quan trọng nhất ở vùng Anatolia cổ đại .

TS Özgür Tarkan, Phó Giám đốc Khai quật kiêm giảng viên Đại học Burdur Mehmet Akif Ersoy (Thổ Nhĩ Kỳ), cho biết khi toàn bộ khu vực - nhà hát, đài phun nước, quảng trường và các công trình khác - được khai quật, cái nhìn toàn cảnh về một trong những khu vực sôi động nhất của Sagalasso sẽ được hé lộ.