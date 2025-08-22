HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Khám phá khu rừng, 5 tuần đào được 3 kho báu

Anh Thư

(NLĐO) - Bên trong rừng Grodziec của Ba Lan, một nhóm khảo cổ nghiệp dư đã tìm thấy 3 kho báu được mô tả là "phi thường", thuộc nhiều thời đại khác nhau.

Một nhóm khảo cổ nghiệp dư tên Denar Kalisz, hợp tác với Văn phòng Bảo vệ Môi trường vùng Kalisz - Ba Lan, đã tiến hành thám hiểm khu rừng Grodziec thuộc làng Zbiersk trong khu vực. Họ đã khám phá ra tận 3 kho báu lớn chỉ trong 5 tuần.

Theo Heritage Daily, những khám phá này trải dài qua nhiều thế kỷ, hé lộ một phần đáng chú ý về quá khứ cổ đại và trung cổ của Ba Lan.

Khám phá khu rừng, 5 tuần đào được 3 kho báu - Ảnh 1.

Kho báu thứ 3 là một kho tiền xu và cả một chiếc vòng vàng lớn đựng trong bình gốm - Ảnh: Denar Kalisz

Công việc của họ bắt đầu vào đầu tháng 6 với việc phát hiện ra một nghĩa trang thời La Mã có liên quan đến nền văn hóa Przeworsk (khoảng thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên đến thế kỷ thứ 5 sau Công nguyên).

Đáng chú ý nhất trong nghĩa trang cổ này là mộ của một chiến binh, được chôn cất cùng giáo và khiên.

Chỉ vài ngày sau, họ tìm thấy một đồng xu từ thế kỷ XI cùng với một chiếc bình gốm nhỏ được trang trí bằng các đường vân, bịt kín bằng đất.

Chiếc bình được đưa về Đại học Khoa học ở Kalisz để mở ra, tiết lộ tận 631 đồng tiền cổ.

Đến cuối tháng 6, một chiếc bình gốm khác được khai quật, cũng chứa một kho tiền xu. Chiếc bình gây chú ý khi hé lộ một tia vàng lấp lánh xuyên qua lớp đất nén chặt.

Kết quả chụp X-quang cho thấy trong bình là một vòng vàng nguyên khối, một loại vòng cổ cứng - có móc khóa. Chiếc vòng cổ nặng tận 222 g, đã được uốn cong và gấp lại để vừa vặn bên trong chiếc bình.

Chiếc vòng cổ này có niên đại từ thế kỷ thứ 5, được cho là liên quan đến người Goth, những người đã sinh sống ở khu vực này trong Thời kỳ Di cư.

Những hiện vật tương tự đã được tìm thấy ở những nơi khác thuộc bán đảo Scandinavia, nhưng đây là mẫu vật đầu tiên được phát hiện ở Ba Lan.

Chiếc vòng cổ bằng vàng sẽ được chuyển đến Bảo tàng Khu vực Kalisz, để trưng bày trước công chúng.

Tin liên quan

Một hành tinh lùn được xác định “có thể duy trì sự sống”

Một hành tinh lùn được xác định “có thể duy trì sự sống”

(NLĐO) - Dữ liệu từ NASA cung cấp lần lượt 3 mảnh ghép cho thấy hành tinh lùn Ceres có thể có nguồn năng lượng hóa học lâu dài để duy trì sự sống.

Hệ Mặt Trời có thêm một mặt trăng mới

(NLĐO) - Kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới James Webb đã phát hiện ra một mặt trăng chưa từng được biết đến trước đây của Sao Thiên Vương.

"Ngôi sao" xa nhất trên bầu trời lộ bản chất thật

(NLĐO) - Earendel, từng giữ kỷ lục về ngôi sao xa nhất mà nhân loại từng biết đến, có thể không phải một ngôi sao.

