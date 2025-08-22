Khám phá khu rừng, 5 tuần đào được 3 kho báu

Một nhóm khảo cổ nghiệp dư tên Denar Kalisz, hợp tác với Văn phòng Bảo vệ Môi trường vùng Kalisz - Ba Lan, đã tiến hành thám hiểm khu rừng Grodziec thuộc làng Zbiersk trong khu vực. Họ đã khám phá ra tận 3 kho báu lớn chỉ trong 5 tuần.

Theo Heritage Daily, những khám phá này trải dài qua nhiều thế kỷ, hé lộ một phần đáng chú ý về quá khứ cổ đại và trung cổ của Ba Lan.

Kho báu thứ 3 là một kho tiền xu và cả một chiếc vòng vàng lớn đựng trong bình gốm - Ảnh: Denar Kalisz

Công việc của họ bắt đầu vào đầu tháng 6 với việc phát hiện ra một nghĩa trang thời La Mã có liên quan đến nền văn hóa Przeworsk (khoảng thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên đến thế kỷ thứ 5 sau Công nguyên).

Đáng chú ý nhất trong nghĩa trang cổ này là mộ của một chiến binh, được chôn cất cùng giáo và khiên.

Chỉ vài ngày sau, họ tìm thấy một đồng xu từ thế kỷ XI cùng với một chiếc bình gốm nhỏ được trang trí bằng các đường vân, bịt kín bằng đất.

Chiếc bình được đưa về Đại học Khoa học ở Kalisz để mở ra, tiết lộ tận 631 đồng tiền cổ.

Đến cuối tháng 6, một chiếc bình gốm khác được khai quật, cũng chứa một kho tiền xu. Chiếc bình gây chú ý khi hé lộ một tia vàng lấp lánh xuyên qua lớp đất nén chặt.

Kết quả chụp X-quang cho thấy trong bình là một vòng vàng nguyên khối, một loại vòng cổ cứng - có móc khóa. Chiếc vòng cổ nặng tận 222 g, đã được uốn cong và gấp lại để vừa vặn bên trong chiếc bình.

Chiếc vòng cổ này có niên đại từ thế kỷ thứ 5, được cho là liên quan đến người Goth, những người đã sinh sống ở khu vực này trong Thời kỳ Di cư.

Những hiện vật tương tự đã được tìm thấy ở những nơi khác thuộc bán đảo Scandinavia, nhưng đây là mẫu vật đầu tiên được phát hiện ở Ba Lan.

Chiếc vòng cổ bằng vàng sẽ được chuyển đến Bảo tàng Khu vực Kalisz, để trưng bày trước công chúng.