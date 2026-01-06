HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Phát hiện ô tô chở 12 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Tr.Đức

(NLĐO)- Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện xe ô tô chở 12 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngày 6-1, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Khởi tố vụ án 12 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam - Ảnh 1.

12 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép tại cơ quan công an

Trước đó, vào hồi 2 giờ 55 phút ngày 29-12-2025, tại Km20+660 tuyến cao tốc Hải Phòng - Móng Cái thuộc địa bàn phường Liên Hoà, tỉnh Quảng Ninh, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT (Công an tỉnh Quảng Ninh) chủ trì phối hợp cùng Đội CSGT Đường bộ cao tốc số 2, Cục CSGT (Bộ Công an) kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 29F-035.07 do Nguyễn Đức T. (SN 1983, trú tại thôn Vũ Lễ, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn), điều khiển, trên xe chở theo 12 người quốc tịch Trung Quốc, trong đó có 10 nam và 2 nữ.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ gì liên quan đến việc vận chuyển số người Trung Quốc trên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định.

Tin liên quan

Dùng 2 ô tô chở người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam

Dùng 2 ô tô chở người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam

(NLĐO) - Sau khi đá gà ở Campuchia, 19 người nhập cảnh trái phép về Việt Nam

Phát hiện 6 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia

(NLĐO) - Đồn Biên phòng Thuận Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) vừa phát hiện và lập biên bản xử lý 6 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Nhóm người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nghi tấn công tài xế taxi cướp tài sản

(NLĐO) - Một nhóm người Trung Quốc vượt biên trái phép vào Việt Nam, nghi ra tay tấn công tài xế taxi để cướp tài sản.

Xe ô tô khởi tố vụ án người nước ngoài nhập cảnh trái phép
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo