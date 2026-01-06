Ngày 6-1, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

12 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép tại cơ quan công an

Trước đó, vào hồi 2 giờ 55 phút ngày 29-12-2025, tại Km20+660 tuyến cao tốc Hải Phòng - Móng Cái thuộc địa bàn phường Liên Hoà, tỉnh Quảng Ninh, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT (Công an tỉnh Quảng Ninh) chủ trì phối hợp cùng Đội CSGT Đường bộ cao tốc số 2, Cục CSGT (Bộ Công an) kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 29F-035.07 do Nguyễn Đức T. (SN 1983, trú tại thôn Vũ Lễ, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn), điều khiển, trên xe chở theo 12 người quốc tịch Trung Quốc, trong đó có 10 nam và 2 nữ.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ gì liên quan đến việc vận chuyển số người Trung Quốc trên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định.