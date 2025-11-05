Phát hiện sự sống kỳ lạ ở "tử địa" của Trái Đất

Viết trên tạp chí khoa học Communications Earth & Environment, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Palash Kumawat đến từ Đại học Bremen (Đức) cho biết họ đã phát hiện ra sự sống bên trong 2 núi lửa bùn dưới đáy Thái Bình Dương, khu vực Vòng cung trước Mariana.

Bùn serpentinite xanh từ một trong các ngọn núi lửa bùn được các nhà khoa học đem lên phân tích nhằm giải mã cách mà những dạng sự sống kỳ lạ có thể tồn tại ở đó - Ảnh: ĐOÀN THÁM HIỂM KHOA HỌC SO292/2

Đó là một trong những môi trường khắc nghiệt nhất trên Trái Đất: Hoàn toàn không có ánh sáng, nhiệt độ dưới 3,5 độ C, độ pH lên tới 12.6 (pH thông thường của nước biển là khoảng 8.1, của xà phòng là 10), áp suất đủ làm biến dạng nhiều vật dụng quanh chúng ta.

Chưa kể, môi trường này đặc biệt nghèo nàn dinh dưỡng do hoạt động núi lửa bùn không ổn định, điều kiện hóa học cũng thay đổi liên tục.

Bất chấp những yếu tố cực đoan đó, sự sống vẫn tồn tại.

Nhóm nghiên cứu không chỉ tìm thấy một ít vi sinh vật, mà là cả một hệ sinh thái, rất khác biệt so với các vi sinh vật đại dương đã được biết đến trước đây.

Các cộng đồng vi sinh vật dưới đáy đại dương đóng vai trò then chốt trong việc xử lý carbon và duy trì chu trình carbon của hành tinh. Nhưng trong hệ sinh thái này, sự sống dựa vào nguồn năng lượng rất khác.

Thay vì hấp thụ chất dinh dưỡng từ đại dương, chúng lấy năng lượng từ các khoáng chất có trong đá xung quanh và từ các loại khí như carbon dioxide và hydro. Thông qua những phản ứng này, các vi sinh vật tạo ra methane.

Các dấu vết hóa học, hay lipid, được tìm thấy trong các sinh vật này cũng hé lộ manh mối về tuổi tác và hoạt động của chúng.

Khi các phân tử sinh học tế bào vẫn còn nguyên vẹn, chúng chỉ ra sự hiện diện của các vi sinh vật còn sống hoặc đã chết gần đây. Khi các phân tử bị phân hủy, chúng trở thành các phân tử địa chất, báo hiệu rằng vật liệu có nguồn gốc từ các cộng đồng vi sinh vật hóa thạch cổ đại.

Theo Kumawat, sự kết hợp giữa các đồng vị và các dấu hiệu sinh học lipid cho thấy nhiều cộng đồng vi khuẩn hiện đang sinh sống trong môi trường sống khắc nghiệt này và đã từng sinh sống ở đó trong quá khứ.

Đồng tác giả Florence Schubotz, cũng đến từ Đại học Bremen, cho biết phát hiện này đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về nguồn gốc sự sống trên Trái Đất.



"Chúng tôi nghi ngờ rằng sự sống nguyên thủy có thể đã bắt nguồn chính xác từ những địa điểm như vậy” - tiến sĩ Schubotz nói với SciTech Daily.