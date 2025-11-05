HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Phát hiện sự sống kỳ lạ ở "tử địa" của Trái Đất

Anh Thư

(NLĐO) - Các nhà khoa học phát hiện sự sống ở một vùng nước đen tối và giá lạnh, có áp suất và độ mặn kinh hoàng, độ pH cao hơn cả xà phòng.

Viết trên tạp chí khoa học Communications Earth & Environment, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Palash Kumawat đến từ Đại học Bremen (Đức) cho biết họ đã phát hiện ra sự sống bên trong 2 núi lửa bùn dưới đáy Thái Bình Dương, khu vực Vòng cung trước Mariana.

Phát hiện sự sống kỳ lạ ở "tử địa" của Trái Đất - Ảnh 1.

Bùn serpentinite xanh từ một trong các ngọn núi lửa bùn được các nhà khoa học đem lên phân tích nhằm giải mã cách mà những dạng sự sống kỳ lạ có thể tồn tại ở đó - Ảnh: ĐOÀN THÁM HIỂM KHOA HỌC SO292/2

Đó là một trong những môi trường khắc nghiệt nhất trên Trái Đất: Hoàn toàn không có ánh sáng, nhiệt độ dưới 3,5 độ C, độ pH lên tới 12.6 (pH thông thường của nước biển là khoảng 8.1, của xà phòng là 10), áp suất đủ làm biến dạng nhiều vật dụng quanh chúng ta.

Chưa kể, môi trường này đặc biệt nghèo nàn dinh dưỡng do hoạt động núi lửa bùn không ổn định, điều kiện hóa học cũng thay đổi liên tục.

Bất chấp những yếu tố cực đoan đó, sự sống vẫn tồn tại.

Nhóm nghiên cứu không chỉ tìm thấy một ít vi sinh vật, mà là cả một hệ sinh thái, rất khác biệt so với các vi sinh vật đại dương đã được biết đến trước đây.

Các cộng đồng vi sinh vật dưới đáy đại dương đóng vai trò then chốt trong việc xử lý carbon và duy trì chu trình carbon của hành tinh. Nhưng trong hệ sinh thái này, sự sống dựa vào nguồn năng lượng rất khác.

Thay vì hấp thụ chất dinh dưỡng từ đại dương, chúng lấy năng lượng từ các khoáng chất có trong đá xung quanh và từ các loại khí như carbon dioxide và hydro. Thông qua những phản ứng này, các vi sinh vật tạo ra methane.

Các dấu vết hóa học, hay lipid, được tìm thấy trong các sinh vật này cũng hé lộ manh mối về tuổi tác và hoạt động của chúng.

Khi các phân tử sinh học tế bào vẫn còn nguyên vẹn, chúng chỉ ra sự hiện diện của các vi sinh vật còn sống hoặc đã chết gần đây. Khi các phân tử bị phân hủy, chúng trở thành các phân tử địa chất, báo hiệu rằng vật liệu có nguồn gốc từ các cộng đồng vi sinh vật hóa thạch cổ đại.

Theo Kumawat, sự kết hợp giữa các đồng vị và các dấu hiệu sinh học lipid cho thấy nhiều cộng đồng vi khuẩn hiện đang sinh sống trong môi trường sống khắc nghiệt này và đã từng sinh sống ở đó trong quá khứ.

Đồng tác giả Florence Schubotz, cũng đến từ Đại học Bremen, cho biết phát hiện này đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về nguồn gốc sự sống trên Trái Đất.

"Chúng tôi nghi ngờ rằng sự sống nguyên thủy có thể đã bắt nguồn chính xác từ những địa điểm như vậy” - tiến sĩ Schubotz nói với SciTech Daily.

Tin liên quan

Ở "phòng thí nghiệm sống" của Darwin, một thứ đang tiến hóa ngược

Ở "phòng thí nghiệm sống" của Darwin, một thứ đang tiến hóa ngược

(NLĐO) - Các nhà khoa học vừa phát hiện ra điều kỳ lạ mới ở Galápagos, nơi khởi nguồn của Học thuyết tiến hóa Darwin.

Sinh vật mới từ hố thiên thạch tiết lộ "cây cầu" nối châu Âu - Bắc Mỹ

(NLĐO) - Hóa thạch băng giá của một loài động vật hoàn toàn mới đã được tìm thấy trong một hố thiên thạch ở vùng Bắc Cực.

Loài quái vật chưa từng biết lộ mặt ở "Suối Địa Ngục"

(NLĐO) - Loài quái vật mới thuộc chi Nanotyrannus cho thấy các nhà cổ sinh vật học đã "lạc lối" suốt nhiều thập kỷ.

Trái Đất Thái Bình Dương sự sống Hành tinh vi sinh vật
