Loài quái vật chưa từng biết lộ mặt ở "Suối Địa Ngục"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Loài quái vật chưa từng biết lộ mặt ở "Suối Địa Ngục"

Anh Thư

(NLĐO) - Loài quái vật mới thuộc chi Nanotyrannus cho thấy các nhà cổ sinh vật học đã "lạc lối" suốt nhiều thập kỷ.

Một nghiên cứu mới dẫn đầu bởi tiến sĩ Lindsay Zanno từ Đại học Bang North Carolina và Bảo tàng Khoa học Tự nhiên North Carolina (Mỹ) đã xác định được một loài quái vật hoàn toàn mới thuộc chi Nanotyrannus của họ khủng long bạo chúa Tyrannosauridae.

Phát hiện đột phá này xuất phát từ một bộ xương hóa thạch được khai quật từ hệ tầng Hell Creek (Suối Địa Ngục) thuộc bang Montana - Mỹ.

Loài quái vật chưa từng biết lộ mặt ở "Suối Địa Ngục" - Ảnh 1.

Một đàn Nanotyrannus tấn công một con T-rex non, trong hệ sinh thái 1 triệu năm trước khi "thời đại quái vật" chấm dứt -

Bộ xương Nanotyrannus này thật ra đã được tìm thấy nhiều năm trước, và là khởi nguồn của một loạt sai lầm.

Trong suốt nhiều năm, các nhà cổ sinh vật học đã tin rằng đó là hóa thạch của một con khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex (T-rex) non.

Nó được bảo quản trong tình trạng cực kỳ tốt và trở thành nền tảng của nhiều nghiên cứu liên quan đến sự phát triển của loài quái vật lừng danh này.

Nguyên nhân của sự lầm lẫn nằm ở các đặc điểm trên bộ xương: Chi trước lớn hơn, nhiều răng hơn, ít đốt sống đuôi hơn, cùng các kiểu dây thần kinh sọ khác biệt.

Các đặc điểm này phù hợp với những gì giới khoa học dự đoán về những con T-rex non.

Trong nghiên cứu mới, nhóm của tiến sĩ Zanno đã sử dụng các vòng tăng trưởng, dữ liệu hợp nhất cột sống và giải phẫu phát triển để chứng minh rằng mẫu vật này khoảng 20 tuổi và đã trưởng thành về mặt thể chất.

Bộ xương này cũng có đôi chút khác biệt so với loài Nanotyrannus lancensis được mô tả - và gây tranh cãi - trước đây.

Vì vậy, nhóm nghiên cứu kết luận mẫu vật này này đại diện cho một loài Nanotyrannus mới và đặt tên là Nanotyrannus lethaeus.

"Hóa thạch này đã đảo ngược nhiều thập kỷ nghiên cứu về loài khủng long bạo chúa" - tiến sĩ Zanno nói với tờ Sci-News.

Loài mới này đã xác nhận tính hợp lệ của chi Nanotyrannus, một nhánh riêng biệt trong "gia tộc hung thần" Tyrannosauridae.

Đồng thời, việc nó xuất hiện trong tàn tích của hệ sinh thái chỉ 1 triệu năm trước vụ va chạm tiểu hành tinh Chicxulub - đánh dấu sự kết thúc của thời đại khủng long - chứng minh tính đa dạng cao động vật ăn thịt vào cuối kỷ Phấn Trắng.

Loài quái vật mới cũng gợi ý rằng có thể còn có nhiều loài khủng long cỡ nhỏ khác bị "nhận nhầm" là con non của một loài họ hàng lớn hơn đã biết.

Tin liên quan

Điều người Trái Đất sợ có thể khởi động sự sống ở hành tinh khác

Điều người Trái Đất sợ có thể khởi động sự sống ở hành tinh khác

(NLĐO) - Một quả cầu lửa dữ dội từ ngôi sao trẻ EK Draconis có thể đã khởi động quá trình hóa học tạo nên sự sống của một hành tinh khác.

Sau hơn 1 thế kỷ, 4 quái vật vũ trụ chứng minh Einstein đã đúng

(NLĐO) - Các nhà khoa học vừa tìm thấy bằng chứng đáng kinh ngạc về các lỗ đen vũ trụ "thế hệ thứ 2".

Siêu trăng hải ly to đẹp nhất năm sắp xuất hiện

(NLĐO) - Siêu trăng hải ly là trăng tròn gần Trái Đất nhất kể từ tháng 2-2019.

quái vật T-rex Khủng long bạo chúa Suối Địa Ngục loài quái vật chưa từng biết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo