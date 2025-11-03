HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Sinh vật mới từ hố thiên thạch tiết lộ "cây cầu" nối châu Âu - Bắc Mỹ

Anh Thư

(NLĐO) - Hóa thạch băng giá của một loài động vật hoàn toàn mới đã được tìm thấy trong một hố thiên thạch ở vùng Bắc Cực.

Phân tích các mẫu vật được bảo quản trong một hố thiên thạch (hố va chạm) ở vùng Bắc cực lạnh giá thuộc Canada, các nhà khoa học đã xác định được một loài động vật mới mang tên Epiatheracerium itjilik, có nghĩa là "băng giá" hoặc "sương giá" trong tiếng người bản địa Inuktitut.

Sinh vật mới từ hố thiên thạch tiết lộ "cây cầu" nối châu Âu - Bắc Mỹ - Ảnh 1.

Sinh vật từ hố thiên thạch thuộc về một dòng dõi đã di cư từ châu Âu sang Bắc Mỹ - Ảnh đồ họa: BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN CANADA

Đó là một loài tê giác không sừng đã tuyệt chủng, sống cách đây 23 triệu năm. Và sự hiện diện của nó đã vô tình xác nhận giả thuyết về một cây cầu đất cổ đại nối liền châu Âu và Bắc Mỹ.

Theo nhóm nghiên cứu từ Bảo tàng Thiên nhiên Canada (CMN), loài tê giác cổ xưa này có kích thước tương tự như loài tê giác Ấn Độ hiện đại (Rhinoceros unicornis).

Những mẫu hóa thạch được tìm thấy trong hố thiên thạch là 75% bộ xương của một con tê giác duy nhất, chết khi chưa hoàn toàn trưởng thành.

Theo bài công bố trên tạp chí khoa học Nature Ecology and Evolution, nhóm tác giả đã xác định vị trí của sinh vật này trên cây tiến hóa của loài tê giác bằng cách đối chiếu với 57 loài tê giác đã tuyệt chủng và còn sống khác.

Kết quả cho thấy sinh vật trong hố thiên thạch này có quan hệ gần gũi nhất với các loài tê giác sống ở Châu Âu trước 23 triệu năm trước.

Điều này gợi ý rằng chúng đã di cư từ Châu Âu sang Bắc Mỹ qua vào thời điểm 23 triệu năm trước, thông qua một cây cầu đất vẫn còn tồn tại cho đến thời điểm đó.

Đó chính là Cầu nối đất Bắc Đại Tây Dương (NALB) giả thuyết mà một số bằng chứng trước đây đã chỉ ra. Nó nối từ khu vực Bắc Âu và phía Bắc của quần đảo Anh, đi qua đảo Greenland, đến tận Canada ngày nay.

Vì vậy, loài sinh vật mới trong hố thiên thạch có thể coi là một trong các bằng chứng xác nhận sự tồn tại của cây cầu này, đồng thời cho thấy nó vẫn còn tồn tại cho đến thời điểm 23 triệu năm trước, tức lâu hơn nhiều so với lập luận trước đây.


