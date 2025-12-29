Phát hiện tê tê quý hiếm, người dân giao nộp nhà nước

Ngày 29-12, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết đơn vị đã phối hợp với các bên liên quan thả một cá thể tê tê quý hiếm về rừng tự nhiên.



Khi được thả về rừng, cá thể tê tê khoẻ mạnh

Trước đó, người dân phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện cá thể tê tê trên và tự nguyện giao nộp cho nhà nước. UBND phường Kon Tum phối hợp Công an phường và Hạt Kiểm lâm khu vực XVI đã tiếp nhận và tiến hành xác minh, chăm sóc.

Kết quả cho thấy đây là tê tê Java, thuộc Nhóm IB – động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Để thuận tiện cho công tác chăm sóc, cứu hộ, UBND phường Kon Tum đã bàn giao cá thể tê tê cho Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái – Vườn Quốc gia Chư Mom Ray tiếp nhận, chăm sóc và tổ chức thả về môi trường rừng tự nhiên theo quy định.

Khi được thả về tự nhiên, cá thể tê tê nặng khoảng 3kg, giới tính cái, dài 68cm, sức khỏe ổn định. Theo ông Đào Xuân Thuỷ, việc thả cá thể tê tê về rừng tự nhiên nhằm bảo tồn nguồn gene quý hiếm, góp phần đa dạng sinh học cho Vườn Quốc gia Chư Mom Ray