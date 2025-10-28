HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
Thi thể trẻ sơ sinh trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) – Trong lúc đi thả lưới đánh cá, một số ngư dân ở TP Đà Nẵng tá hỏa phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh trôi dạt vào bờ biển.

Sáng 28-10, ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Thăng An (TP Đà Nẵng), xác nhận thông tin người dân trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể cháu bé sơ sinh trôi dạt vào bờ biển.

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh tại bờ biển Đà Nẵng gây xôn xao dư luận - Ảnh 1.

Thi thể trẻ sơ sinh được phát hiện tại bờ biển thôn Tân An - xã Thăng An (Ảnh: Facebook)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày, một số ngư dân đi đánh bắt thủy sản tại biển Bình Minh đoạn ở thôn Tân An (xã Thăng An) tá hỏa phát hiện thi thể một cháu bé nên đã trình báo cho cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Thăng An đã đã tiếp cận bảo vệ hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ sau đó bàn giao thi thể cháu bé cho địa phương để lo hậu sự theo tập tục.

Theo ông Phong, đó là một bé gái, khi được phát hiện thi thể bị trương phình.

Tin liên quan

Mưa lớn ở Đà Nẵng diễn biến đúng kịch bản dự báo từ ngày 22-10

Mưa lớn ở Đà Nẵng diễn biến đúng kịch bản dự báo từ ngày 22-10

(NLĐO) - Mưa lớn sẽ có xu hướng giảm dần trên địa bàn TP Đà Nẵng kể từ sau ngày 30-10

Lũ "đặc biệt lớn" ở Đà Nẵng, xã dời trụ sở trong đêm

(NLĐO) – Mưa lớn nguy cơ sạt lở đất, UBND xã Trà Leng – TP Đà Nẵng đã di dời trụ sở ngay trong đêm.

Mưa lũ miền Trung: Hàng ngàn ngôi nhà ở Huế vẫn ngập sâu; nhà dân ở Đà Nẵng bị sạt lở đè sập

(NLĐO) - Sau khi đạt đỉnh, lũ trên các sông của Huế xuống chậm, trung bình 6 cm/ giờ. Hàng chục ngàn ngôi nhà vẫn bị ngập trong lũ.

Đà Nẵng trẻ sơ sinh tiếp nhận thông tin phát hiện thi thể biển Bình Minh Thăng An
