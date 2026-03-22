Sáng 22-3, một lãnh đạo UBND xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh tử vong thương tâm.

Người thân đau đớn bên thi thể em Y.B.N.

Theo thông tin ban đầu, tối 21-3, mẹ của em Y.B.N. (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Chu Văn An) đến Công an xã Cuôr Đăng trình báo về việc con trai mình mất tích.

Theo trình báo của gia đình, em Y.B.N. đi thả diều từ 8 giờ sáng đến 19 giờ tối không thấy về, gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi, từ trưa cùng ngày nhưng không thấy.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Cuôr Đăng cùng gia đình tổ chức đi tìm tại khu vực hồ, nơi em Y.B.N. hay tắm, nhưng vẫn không có kết quả.

Người thân và lực lượng chức năng cũng đến nhà những người bạn của em Y.B.N. để hỏi thăm nhưng không ai biết em đi đâu.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng và gia đình đã tìm thấy thi thể em Y.B.N. tại hồ Ea Đăng (thuộc địa bàn buôn Cuôr Đăng B, xã Cuôr Đăng).

Theo lãnh đạo UBND xã Cuôr Đăng, gia đình em Y.B.N. thuộc diện hộ nghèo. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương và nhà trường đã tổ chức thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân.