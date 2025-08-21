Phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn ở Cà Mau

UBND xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo về việc phát hiện thi thể trôi ngoài biển.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 20-8, ông P.V.L. (ngụ xã Đất Mũi) đi đặt lú huế (dụng cụ bắt thủy sản – phóng viên) trên biển.

Trên đường điều khiển phương tiện vào bờ, ông L. phát hiện 1 thi thể trôi trên biển, đang trong quá trình phân hủy, không còn phần đầu và tứ chi… nên đến Công an xã Đất Mũi trình báo.

Công an xã Đất Mũi đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường. Bước đầu ghi nhận nạn nhân là nam giới, chưa xác định được độ tuổi và không có giấy tờ tùy thân.

Sau khi khám nghiệm tử thi, công an bàn giao thi thể nạn nhân cho Hội Chữ thập đỏ xã Đất Mũi an táng.