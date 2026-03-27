Phát hiện thi thể nam shipper dưới mương nước

Ngày 27-3, một số người dân sống ở khu vực gần mương nước trên địa bàn xã Quang Thiện, tỉnh Ninh Bình phát hiện một chiếc xe máy có thùng hàng nghi của người làm nghề shipper ở dưới mương nước nên đã báo cơ quan công an.

Hiện trường nơi phát hiện chiếc xe máy và thi thể nam shipper. Ảnh MXH

Nghi vấn có người gặp nạn, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể một nam giới đã tử vong dưới mương nước.

Sau khi xác minh, cơ quan công an đã xác định danh tính nạn nhân là anh L.K.D. (SN 2001, ngụ xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình).

Anh D. hiện đang làm nghề giao hàng nhanh (shipper) trên địa bàn tỉnh.

Hiện, vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, làm rõ nguyên nhân.