Thi thể bé gái nhảy cầu ở Đồng Nai được tìm thấy tại TP HCM

Ngày 16-11, Công an phường Long Phước (TPHCM) phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ thi thể bé gái 14 tuổi nhảy cầu Hoá An.
Khoảng 16 giờ chiều 14-11, người dân phát hiện bé L. (14 tuổi) nhảy xuống từ cầu Hoá An (TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cũ) xuống sông Đồng Nai nên gọi điện báo lực lượng chức năng.
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn điều động ca nô cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy.
Đến sáng nay, thi thể bé L. được người dân ở phường Long Phước (thuộc TP Thủ Đức cũ) phát hiện trên đoạn sông chảy qua địa bàn
Lực lượng chức năng đang làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình để làm hậu sự.
