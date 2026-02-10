HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phát hiện thi thể vợ gần nơi chồng tử vong

Như Quỳnh

(NLĐO) - Các vị trí phát hiện người chồng tử vong không xa là thi thể có vết máu của vợ.

Ngày 10-2, theo thông tin từ xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai xác nhận trên, địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 vợ chồng tử vong bất thường.

TIN LIÊN QUAN

Trước đó, theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 8-2, chị C.T.M. (SN 1994, con dâu trong gia đình) phát hiện ông T.V.P. (SN 1968, bố chồng) tử vong trong tư thế treo cổ tại cây nhãn phía sau nhà.

Tiếp tục tìm kiếm, chị M. phát hiện bà T.T.M. (SN 1971, mẹ chồng) đã tử vong tại ao phía sau nhà, cách khu vực nhà ở khoảng 100 m. Trên người nạn nhân có vết máu.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Thi thể vợ nằm ven đường, chồng "biến mất"

Thi thể vợ nằm ven đường, chồng "biến mất"

(NLĐO)- Người dân phát hiện thi thể 1 người phụ nữ nghi bị sát hại ven đường ở xã Di Trạch (Hà Nội), còn chồng nạn nhân không thấy đâu.

Chết lặng khi phát hiện thi thể vợ, con gái và cháu ngoại nằm trên vũng máu

(NLĐO) – Người đàn ông ở Cà Mau chết lặng khi phát hiện thi thể vợ cùng con gái và cháu ngoại nằm trên vũng máu tại căn nhà của gia đình.

Xôn xao clip chồng dùng dao truy sát vợ và con gái tại quán cắt tóc

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ việc một người đàn ông cầm dao truy đuổi, tấn công vợ và con gái tại quán cắt tóc.

điều tra cơ quan chức năng tử vong thi thể hiện trường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo