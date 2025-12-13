HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Phát hiện thứ giống kẹo cao su ở thế giới ngoài Trái Đất

Anh Thư

(NLĐO) - "Kẹo cao su vũ trụ" mà tàu NASA mang về có liên quan đến nguồn gốc sự sống Trái Đất.

Một nghiên cứu mới dựa trên mẫu vật tiểu hành tinh Bennu mà tàu vũ trụ OSIRIS-REx của NASA thả xuống Trái Đất năm 2023 đã tiết lộ một loại vật liệu giống như kẹo cao su, có thể đã xuất hiện trong hệ Mặt Trời từ 4,6 tỉ năm trước, tức thuở bắt đầu hình thành.

Theo Sci-News, vật liệu này từng mềm và dẻo giống y kẹo cao su mà chúng ta ăn ngày nay, nhưng sau đó đã cứng lại sau hàng tỉ năm.

Quan trọng hơn, "kẹo cao su vũ trụ" được hình thành từ các vật liệu giống polymer cực kỳ giàu nitơ và oxy, dạng phân tử phức tạp có thể đã cung cấp các tiền chất hóa học giúp kích hoạt sự sống Trái Đất.

Vì vậy, việc tìm thấy vật liệu này trong mẫu vật nguyên sơ từ Bennu rất quan trọng trong việc nghiên cứu về cách sự sống bắt đầu trên Trái Đất và có thể là trên cả các hành tinh, mặt trăng khác trong Thái Dương hệ.

Phát hiện thứ giống kẹo cao su ở thế giới ngoài Trái Đất - Ảnh 1.

Vật liệu giống kẹo cao su mà tàu NASA đã đem về từ thế giới ngoài Trái Đất bí ẩn mang tên Bennu - Ảnh: ĐẠI HỌC STANFORD

Theo bài công bố trên tạp chí khoa học Nature Astronomy, các tác giả cho biết "kẹo cao su vũ trụ" có thể đã được hình thành khi tiểu hành tinh mẹ của Bennu nóng lên.

Bennu hiện đang trú ngụ trong Vành đai tiểu hành tinh giữa Sao Hỏa và Sao Mộc, được cho là một phần của một tiểu hành tinh lớn hơn đã tan vỡ.

Tiểu hành tinh tiền thân này được hình thành từ các vật liệu trong tinh vân Mặt Trời - đám mây khí và bụi quay tròn tạo nên Hệ Mặt trời - và chứa nhiều loại khoáng chất cũng như hạt băng.

Khi tiểu hành tinh mẹ này bắt đầu nóng lên do bức xạ tự nhiên, một hợp chất gọi là carbamate được hình thành thông qua một quá trình liên quan đến amoniac và carbon dioxide.

Carbamate tan trong nước, nhưng nó tồn tại đủ lâu để phản ứng với chính nó và các phân tử khác để tạo thành các chuỗi lớn hơn và phức tạp hơn, không thấm nước.

Theo tiến sĩ Scott Sandford từ Trung tâm Nghiên cứu Ames của NASA, thành viên nhóm nghiên cứu, các bằng chứng cho thấy chất giống kẹo cao su này này đã được lắng đọng thành từng lớp trên các hạt băng và khoáng chất có trong tiểu hành tinh mẹ.

Vật liệu này trong suốt và mềm dẻo như kẹo cao su đã được nhai kỹ hoặc một loại nhựa mềm.

Nó cũng có tính dẻo – một chất liệu dễ uốn, tương tự như kẹo cao su đã qua sử dụng hoặc thậm chí là nhựa mềm, với thành phần hóa học tương tự polyurethane, một loại polymer tổng hợp đa năng mà nhân loại sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp ngày nay.

Nhưng khác với cấu trúc có trật tự của polyurethane, vật liệu cổ đại này có nhiều mối liên kết ngẫu nhiên, hỗn tạp hơn và thành phần các nguyên tố khác nhau giữa các hạt.


Tin liên quan

Anh công bố phát hiện “làm thay đổi lịch sử tiến hóa loài người”

Anh công bố phát hiện “làm thay đổi lịch sử tiến hóa loài người”

(NLĐO) - Những thứ vừa lộ diện từ lớp đất cổ ở Anh cho thấy một loài khác đã tạo ra lửa trước khi loài người hiện đại xuất hiện tận 100.000 năm.

Tàu NASA đứt liên lạc sau khi “bị giấu” bởi hành tinh khác

(NLĐO) - Các hệ thống của tàu vũ trụ MAVEN vẫn hoạt động bình thường cho đến khi nó bay vòng ra phía sau hành tinh đỏ.

Vật thể “chuyển kiếp” từ quá khứ 13 tỉ năm trước xuất hiện

(NLĐO) - Hình ảnh của một vật thể đang trải qua cái chết bùng nổ trong vũ trụ sơ khai đã "xuyên không" 13 tỉ năm để chạm đến Trái Đất.

sự sống tàu NASA ngoài trái đất Bennu kẹo cao su
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo