Phát hiện xác cá nghi là hải tượng long nổi trên hồ nước tự nhiên ở Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phát hiện xác cá nghi là hải tượng long nổi trên hồ nước tự nhiên ở Đà Nẵng

B.Vân

(NLĐO) - Người dân địa phương phát hiện 3 xác cá nghi là hải tượng long nổi trên hồ Trước Đông, xã Bà Nà.

Chiều 19-12, tại khu vực hồ Trước Đông (xã Bà Nà, TP Đà Nẵng), người dân phát hiện khoảng 3 cá thể cá "lạ", nghi là cá hải tượng long, chết nổi trên mặt hồ. Trong đó, hai xác cá đã được người dân vớt lên và đưa đi, hiện trên mặt hồ còn một xác đang phân hủy, bốc mùi hôi.

Theo hình ảnh do người dân địa phương ghi lại, hai xác cá được vớt lên có chiều dài khoảng 1m, trọng lượng hơn 20 kg mỗi con. Do mới chết nên các con cá này chưa có dấu hiệu bốc mùi. Xác cá được đưa lên khu vực đường Hoàng Văn Thái, cạnh hồ Trước Đông, để lại nhiều vảy cá rơi vãi trên mặt đường, có độ cứng tương tự vỏ sò.

Phát hiện xác cá hải tượng long nổi trên hồ Trước Đông , Đà Nẵng - Ảnh 1.

Hai xác cá, nghi là hải tượng long nổi ở hồ Trước Đông, được người dân địa phương vớt lên bờ

Phát hiện xác cá hải tượng long nổi trên hồ Trước Đông , Đà Nẵng - Ảnh 2.

Nhiều vảy cá còn sót lại, vương vãi trên đường Hoàng Văn Thái, cạnh hồ Trước Đông

Xác cá nghi là hải tượng long nổi trên hồ nước tự nhiên ở Đà Nẵng

Xác cá còn lại nổi lềnh bềnh trên mặt hồ, được cho là đã chết từ 1–2 ngày trước, có mùi hôi và ruồi nhặng bâu quanh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Bà Nà đã cử cán bộ đến hiện trường để ghi nhận, xác minh. Đại diện UBND xã cho biết, địa phương sẽ không vớt xác cá còn lại lên bờ mà để phân hủy tự nhiên dưới hồ, đồng thời tiếp tục theo dõi trong một đến hai ngày tới để kịp thời phát hiện nếu xảy ra hiện tượng cá chết bất thường.

Phát hiện xác cá hải tượng long nổi trên hồ Trước Đông , Đà Nẵng - Ảnh 3.

Một xác cá khác còn nổi trên mặt hồ

Phát hiện xác cá hải tượng long nổi trên hồ Trước Đông , Đà Nẵng - Ảnh 4.

Đến chiều 19-12, xác cá trôi đến gần mép hồ, sát đường Hoàng Văn Thái

Một số người dân địa phương nhận định, các con cá này có thể do người từ nơi khác mang đến thả phóng sinh.

 Theo tìm hiểu, cá hải tượng long (tên khoa học Arapaima gigas) là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới, có nguồn gốc từ lưu vực sông Amazon (Nam Mỹ), không phải loài bản địa của Việt Nam.

Đây là loài động vật ngoại lai, có tập tính ăn tạp và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hệ sinh thái nếu được thả vào môi trường tự nhiên không phù hợp.

Tin liên quan

CLIP: Cá chết trắng mặt hồ Bồng Sơn

CLIP: Cá chết trắng mặt hồ Bồng Sơn

(NLĐO) - Cá thiếu oxy và chết hàng loạt, nổi trắng mặt hồ Bồng Sơn ở Hà Tĩnh.

Cá chết bất thường, hồ nước giữa Đồng Hới bốc mùi suốt nhiều ngày

(NLĐO) - Hiện tượng cá chết hàng loạt xảy ra tại hồ Nam Lý, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Clip cá chết hàng loạt sau mưa to ở TP HCM

(NLĐO) - Sau cơn mưa chiều qua, một đoạn dài trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt.

Đà Nẵng hải tượng long hồ trước đông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo