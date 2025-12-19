Gia đình 4 người ở Đà Nẵng gặp nạn trên đường cao tốc, cháu bé 9 tháng tuổi tử vong

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Gia đình 4 người ở Đà Nẵng gặp nạn trên đường cao tốc, cháu bé 9 tháng tuổi tử vong

Q.Nhật

(NLĐO) - Gia đình 4 người ở Đà Nẵng đi chung ô tô, khi lưu thông trên đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên thì xảy ra tai nạn khiến cháu bé 9 tháng tuổi tử vong

Trưa 19-12, lãnh đạo Trung tâm Y tế Nam Đông (TP Huế) cho biết đang tiến hành kiểm tra, chăm sóc sức khỏe 3 nạn nhân cùng một gia đình bị tai nạn giao thông trên đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người trong một gia đình ở Đà Nẵng thương vong. Ảnh: Nhật Hoàng.

Vào khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, Trung tâm Y tế Nam Đông tiếp nhận 4 nạn nhân, gồm vợ chồng anh Ngô Minh Hải N. (SN 2003) - chị Trần Thị Diễm H. (SN 2005), con trai Ngô Minh Q. (9 tháng tuổi) và cha ruột anh N. là ông Ngô Văn H. (SN 1975; cùng trú tại đường Hà Nam Đông, xã Điện Bàn, TP Đà Nẵng), được xe cấp cứu của Đội 0 đồng Huế - SOS75 chuyển tới. Vào thời điểm tiếp nhận, cháu Q. đã tử vong; 3 người còn lại bị chấn thương phần mềm, được các y bác sĩ nhanh chóng cấp cứu, chăm sóc sức khỏe.

Trung tâm Y tế Nam Đông đã trình báo với cơ quan chức năng để tiến hành các bước điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, cả 4 người này cùng đi trên một ô tô con (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên theo hướng Huế - Đà Nẵng. Khi đến Km 13 đoạn qua xã Khe Tre, TP Huế thì xe mất lái, tông vào vật cứng nên dẫn đến tai nạn.

Nhận được tin báo, Trung tâm Y tế Nam Đông, Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 115 TP Huế và Đội 0 đồng Huế - SOS75 nhanh chóng điều phương tiện, nhân viên đến hiện trường cứu nạn.

Tại hiện trường, chiếc ô tô con bị hư hỏng nặng phần đầu, lốp bên ghế phụ bị nổ, nhiều cấu kiện văng xa và có dấu hiệu tông vào khối bê tông ở bên đường. Nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan công an làm rõ.

Tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên là một phần của dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, hiện mới hoàn thành giai đoạn 1 với 2 làn xe dành cho 2 chiều lưu thông. Gia đoạn 2 mở rộng dự án lên 4 làn xe, do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, vừa được khởi công.

Tin liên quan

Điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến người phụ nữ ở TPHCM tử vong

Điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến người phụ nữ ở TPHCM tử vong

(NLĐO) - Người phụ nữ được cho là tránh xe ba gác đậu ngược chiều nên đã thắng gấp, ngã ra đường và bị xe tải chạy chiều ngược lại cán tử vong

Tai nạn nghiêm trọng ở TPHCM, 1 người tử vong tại chỗ

(NLĐO) - Xe container chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn đã va chạm với chiếc xe máy khiến người ngồi sau ngã xuống đường và bị cán tử vong

Thông tin mới nhất vụ tai nạn trên đường cao tốc Bắc – Nam làm 2 người chết, 4 người bị thương

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án để điều tra vụ va chạm giữa hai ôtô trên cao tốc Bắc - Nam khiến 2 người chết và 4 người bị thương.

tai nạn tai nạn giao thông Cao tốc tai nạn trên cao tốc vụ tai nạn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo