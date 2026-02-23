HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Tai nạn liên hoàn 5 xe trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Va chạm giữa 4 ô tô con và 1 xe khách khiến giao thông qua km12+300, đoạn qua Tân Lập, ùn ứ kéo dài.

Tối 23-2, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) cử lực lượng điều tiết giao thông và phối hợp xử lý hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Trước đó, vào đầu giờ tối cùng ngày, tại km12+300 đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 phương tiện, gồm 4 ô tô và 1 xe khách.

Thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn, các xe lưu thông theo hướng Bắc – Nam. Khi đến vị trí trên, các phương tiện mang biển kiểm soát 29K-042.xx, 51H-774.xx, 60A-577.xx, 51A-720.xx và 60K-876.xx bất ngờ va chạm liên tiếp.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Cú tông mạnh khiến nhiều xe dừng lại giữa làn đường, trong đó có phương tiện chắn ngang mặt cao tốc. Phần đầu và đuôi các xe bị hư hỏng.

CLIP: Tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Nhận tin báo, lực lượng CSGT thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phối hợp với đơn vị quản lý tuyến nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng từ xa, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Va chạm liên hoàn 7 ô tô trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, ùn tắc nhiều km

Va chạm liên hoàn 7 ô tô trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, ùn tắc nhiều km

(NLĐO) - 7 ô tô va chạm nhau liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, hướng về TPHCM khiến các xe hư hỏng, giao thông ùn ứ kéo dài.

Xe bốc cháy dữ dội trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

(NLĐO) - Ngọn lửa bùng phát từ thùng xe tải trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây vào rạng sáng, lực lượng chức năng phải lập tức ứng cứu

Nước dâng cao, ngập tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

(NLĐO) - Mưa lớn khiến đoạn km25 tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây ngập trở lại vào sáng 4-12, xe cộ được điều tiết ra hướng Quốc lộ 55

tai nạn liên hoàn tai nạn cao tốc cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây
