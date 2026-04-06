Thời sự Xã hội

Phát hiện xe ô tô chở 100 con heo nhiễm dịch tả heo châu Phi

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Tài xế không thể liên lạc được với người thuê chở 100 con heo sau khi cơ quan chức năng phát hiện số heo này bị dịch tả heo châu Phi

Ngày 6-4, UBND phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y số 7 tiêu hủy 100 con heo bị nhiễm dịch tả heo châu Phi.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 4-4, tại Trạm cân Nam Đông Hà, lực lượng chức năng kiểm tra  ô tô tải BKS 17A-772.xx do tài xế Vũ Văn Biển (ngụ xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) điều khiển, đang vận chuyển heo qua địa bàn. Qua kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định. 

Phát hiện xe ô tô chở 100 con heo nhiễm dịch tả heo châu Phi - Ảnh 1.

Lực lượng thú y lấy mẫu kiểm tra và xác định 100 con heo bị dịch tả heo châu Phi. Ảnh: Nam Đông Hà

Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, Trạm Chăn nuôi và Thú y số 7 đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy, toàn bộ số heo trên xe dương tính với dịch tả heo châu Phi. 

Lực lượng chức năng đã khẩn trương tiêu hủy toàn bộ 100 con heo, đồng thời tổ chức phun tiêu độc, khử trùng khu vực liên quan nhằm ngăn chặn mầm bệnh phát tán ra môi trường. 

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Vũ Văn Biển cho biết được người khác thuê chở số heo nên không hay biết về nguồn gốc hay các loại giấy tờ liên quan. Khi cơ quan chức năng phát hiện heo bị dịch bệnh, tài xế này không thể liên lạc với chủ hàng đã thuê chở.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục xác minh nguồn gốc số heo nêu trên và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Đường dây giết mổ, tiêu thụ 3.600 con heo bệnh

Đường dây giết mổ, tiêu thụ 3.600 con heo bệnh

(NLĐO)- Các đối tượng câu kết với nhau giết mổ rồi đưa khoảng 3.600 con heo dịch bệnh, thậm chí đã chết, ra các chợ đầu mối dân sinh và bếp ăn trường học.

Người đàn ông ở Đà Nẵng chở heo bệnh từ đồng bằng lên miền núi tiêu thụ

(NLĐO) – Cơ quan chức năng phát hiện người đàn ông ở TP Đà Nẵng vận chuyển 2 con heo bị dịch tả đưa lên vùng núi để tiêu thụ.

Clip heo bệnh chết trôi trên sông Nhật Lệ lan truyền trên mạng, người dân lo lắng

(NLĐO) – Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương xác minh clip lan truyền về việc heo bệnh chết trôi trên sông Nhật Lệ, cảnh báo nguy cơ dịch bệnh.

