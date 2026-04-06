Phát hiện xe ô tô chở 100 con heo nhiễm dịch tả heo châu Phi

Ngày 6-4, UBND phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y số 7 tiêu hủy 100 con heo bị nhiễm dịch tả heo châu Phi.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 4-4, tại Trạm cân Nam Đông Hà, lực lượng chức năng kiểm tra ô tô tải BKS 17A-772.xx do tài xế Vũ Văn Biển (ngụ xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) điều khiển, đang vận chuyển heo qua địa bàn. Qua kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định.

Lực lượng thú y lấy mẫu kiểm tra và xác định 100 con heo bị dịch tả heo châu Phi. Ảnh: Nam Đông Hà

Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, Trạm Chăn nuôi và Thú y số 7 đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy, toàn bộ số heo trên xe dương tính với dịch tả heo châu Phi.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương tiêu hủy toàn bộ 100 con heo, đồng thời tổ chức phun tiêu độc, khử trùng khu vực liên quan nhằm ngăn chặn mầm bệnh phát tán ra môi trường.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Vũ Văn Biển cho biết được người khác thuê chở số heo nên không hay biết về nguồn gốc hay các loại giấy tờ liên quan. Khi cơ quan chức năng phát hiện heo bị dịch bệnh, tài xế này không thể liên lạc với chủ hàng đã thuê chở.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục xác minh nguồn gốc số heo nêu trên và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.