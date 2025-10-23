Ngày 23-10, Trạm CSGT Quốc lộ 13 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP HCM cho biết đã xử phạt hành chính đối với người đàn ông có hành vi chạy xe máy lạng lách, đánh võng trên đường.

Theo đó, thông qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội, Trạm CSGT Quốc lộ 13 phát hiện một clip ghi lại cảnh người đàn ông điều khiển xe máy biển số 61G1-638... chạy lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 13, thuộc phường Bến Cát, TP HCM.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm CSGT Quốc lộ 13 đã tiến hành xác minh, yêu cầu người điều khiển xe máy nêu trên là ông T.T.V. (trú tại phường Long Nguyên, TP HCM) đến trụ sở làm việc để làm rõ hành vi vi phạm.

Tại đây ông V. thừa nhận là người trực tiếp điều khiển xe máy biển số 61G1-638... chạy lạng lách, đánh võng trên đường Quốc lộ 13 vào khoảng 19 giờ ngày 22-10 như trong clip đã đăng.

Trạm CSGT Quốc lộ 13 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với T.T.V về hành vi: "Điều khiển xe mô tô chạy lạng lách, đánh võng trên đường bộ" với mức xử phạt vi phạm hành chính là 9 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 11 tháng. Trong thời gian tới, nếu tái phạm hành vi này, T.T.V. sẽ bị tịch thu phương tiện.

Người đàn ông chạy xe máy lạng lách, đánh võng sang cả làn đường dành cho xe ô tô

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện, không cổ súy hoặc đăng tải các hành vi vi phạm pháp luật giao thông lên mạng xã hội. Các hành vi "lạng lách, đánh võng" tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.