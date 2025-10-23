HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Phát hoảng với người đàn ông "đánh đu" tính mạng trên Quốc lộ 13

Thanh Thảo

(NLĐO) - Người đàn ông điều khiển mô tô chạy lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 13 thuộc phường Bến Cát, TP HCM, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Ngày 23-10, Trạm CSGT Quốc lộ 13 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP HCM cho biết đã xử phạt hành chính đối với người đàn ông có hành vi chạy xe máy lạng lách, đánh võng trên đường.

Theo đó, thông qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội, Trạm CSGT Quốc lộ 13 phát hiện một clip ghi lại cảnh người đàn ông điều khiển xe máy biển số 61G1-638... chạy lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 13, thuộc phường Bến Cát, TP HCM.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm CSGT Quốc lộ 13 đã tiến hành xác minh, yêu cầu người điều khiển xe máy nêu trên là ông T.T.V. (trú tại phường Long Nguyên, TP HCM) đến trụ sở làm việc để làm rõ hành vi vi phạm.

Tại đây ông V. thừa nhận là người trực tiếp điều khiển xe máy biển số 61G1-638... chạy lạng lách, đánh võng trên đường Quốc lộ 13 vào khoảng 19 giờ ngày 22-10 như trong clip đã đăng.

Trạm CSGT Quốc lộ 13 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với T.T.V về hành vi: "Điều khiển xe mô tô chạy lạng lách, đánh võng trên đường bộ" với mức xử phạt vi phạm hành chính là 9 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 11 tháng. Trong thời gian tới, nếu tái phạm hành vi này, T.T.V. sẽ bị tịch thu phương tiện.

Người đàn ông lạng lách đánh võng trên Quốc lộ 13 bị xử phạt nặng nề - Ảnh 1.

Người đàn ông chạy xe máy lạng lách, đánh võng sang cả làn đường dành cho xe ô tô

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện, không cổ súy hoặc đăng tải các hành vi vi phạm pháp luật giao thông lên mạng xã hội. Các hành vi "lạng lách, đánh võng" tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Xác minh video xe taxi công nghệ lạng lách, chuyển làn gây bất bình dư luận

Xác minh video xe taxi công nghệ lạng lách, chuyển làn gây bất bình dư luận

(NLĐO) - Một video lan truyền cho thấy xe taxi công nghệ liên tục chuyển làn, lạng lách ở cầu Bình Triệu, TP HCM.

CLIP: Người nước ngoài lạng lách đánh võng trên đường biển Nha Trang

(NLĐO) - Một người nước ngoài xăm trổ, lái xe máy lạng lách, đánh võng tại đường biển Trần Phú, phường Nha Trang (Khánh Hòa) khiến người dân bất bình

Bắt khẩn cấp tài xế cố tình lạng lách, đánh võng ở TP HCM

(NLĐO) - Nguyễn Thế Ninh bị Công an TP HCM bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo