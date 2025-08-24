Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) đang xác minh video ô tô taxi công nghệ lạng lách, đánh võng ở dốc cầu Bình Triệu, phường Hiệp Bình.

Hình ảnh ghi lại vụ việc.

Hình ảnh từ video cho thấy lúc 13 giờ 53 phút ngày 24-8, một ô tô lưu thông trên Quốc lộ 13, hướng cầu Bình Lợi đi Bến xe Miền Đông cũ. Khi vừa lên dốc cầu Bình Triệu, phường Hiệp Bình (TP Thủ Đức cũ) thì có một xe taxi công nghệ bấm còi để vượt lên.

Chiếc taxi công nghệ liên tục chuyển làn, lạng lách khiến các phương tiện khiếp vía.

Vụ việc đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Theo quy định, lỗi điều khiển xe lạng lách trên đường bộ sẽ bị phạt từ 40-50 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10-12 tháng. Bên cạnh đó, xe sẽ bị tịch thu nếu tái phạm.