Phát huy vai trò của Công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh

Tại Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, vị trí, vai trò của giai cấp công nhân (CN) Việt Nam đã tiếp tục được khẳng định là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu "xây dựng giai cấp CN hiện đại, lớn mạnh về số lượng, chất lượng, có bản lĩnh chính trị, có trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, có đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao".

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng thống nhất với định hướng lớn đó. Xuất phát từ thực tiễn phong trào CNVC-LĐ tại địa phương (LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng hiện đang quản lý 1.066 Công đoàn cơ sở với hơn 94.000 CN, lao động trong các khu kinh tế, KCN, cụm công nghiệp, đặc biệt là KCN Hàm Kiệm, Đức Trọng, Bảo Lộc…), LĐLĐ tỉnh nhận thấy cần bổ sung, nhấn mạnh thêm vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu của Đảng về giai cấp CN, an sinh xã hội, dân chủ cơ sở, văn hóa và phát triển con người.

Ông Nguyễn Phú Hoàng- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng, đóng góp ý kiến tại Hội nghị góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Gắn phát triển giai cấp công nhân với chuyển đổi cơ cấu kinh tế, công nghiệp hóa

Cụ thể, về phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng giai cấp CN Việt Nam hiện đại, lớn mạnh (phần "Phát triển nguồn nhân lực, xây dựng giai cấp CN Việt Nam") của báo cáo Chính trị, cần bổ sung nội dung "phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Công đoàn trong tập hợp, giáo dục, rèn luyện và phát triển giai cấp CN Việt Nam hiện đại, có tri thức, có kỹ năng nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị, có tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động".

Đi kèm với nội dung bổ sung này, LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng đề xuất giải pháp xây dựng Chương trình quốc gia phát triển giai cấp CN Việt Nam giai đoạn 2026 - 2035, trong đó Công đoàn Việt Nam là chủ thể phối hợp; gắn phát triển giai cấp CN với chuyển đổi cơ cấu kinh tế, công nghiệp hóa, phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế số, kinh tế xanh.

Đồng thời, có cơ chế hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, kỹ năng thích ứng công nghệ mới cho CN khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp, khu kinh tế.

Cần gắn việc phát triển giai cấp CN với chuyển đổi cơ cấu kinh tế, công nghiệp hóa

Về đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động Công đoàn trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, dự thảo Văn kiện nên bổ sung định hướng "Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó Công đoàn Việt Nam tiên phong xây dựng "Công đoàn số", nâng cao năng lực đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động (NLĐ) trong kỷ nguyên số".

Cùng với đó, cần xây dựng chiến lược chuyển đổi số Công đoàn Việt Nam đến năm 2035; Hình thành cơ sở dữ liệu đoàn viên và quan hệ lao động toàn quốc do Tổng LĐLĐ Việt Nam quản lý, kết nối với hệ thống dữ liệu quốc gia về lao động - việc làm; khuyến khích các địa phương, trong đó có tỉnh Lâm Đồng, xây dựng ứng dụng quản lý đoàn viên, hệ thống phúc lợi điện tử, giúp hoạt động Công đoàn minh bạch, hiện đại, gần gũi hơn với NLĐ.

Làm rõ vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống an sinh xã hội

Bên cạnh đó, thực tế ở Lâm Đồng cho thấy các chương trình như "Tết Sum vầy", "Tháng CN", "Mái ấm Công đoàn", "Phiên chợ Tết Công đoàn", "Đối thoại định kỳ với người sử dụng lao động"… đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của CN, NLĐ với Đảng và tổ chức Công đoàn.

Do đó, LĐLĐ tỉnh đề nghị báo cáo Chính trị bổ sung rõ vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống an sinh xã hội. Cụ thể là phát huy vai trò tổ chức Công đoàn trong thương lượng, đối thoại, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; thực hiện dân chủ ở cơ sở; góp phần bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Công nhân tham gia chương trình "Phiên chợ nghĩa tình" do tổ chức Công đoàn thực hiện

Giải pháp thực hiện kèm theo đó là tiếp tục hoàn thiện Luật Công đoàn (sửa đổi) và các chính sách bảo vệ NLĐ trong khu vực phi chính thức; có chính sách ưu tiên về nhà ở, y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội cho CN; Công đoàn được tham gia trực tiếp vào quá trình giám sát thực hiện pháp luật lao động, tiền lương, BHXH và an toàn vệ sinh lao động.

Phát động chương trình quốc gia về xây dựng văn hóa công nhân thời kỳ mới

Tại nội dung phát huy vai trò Công đoàn trong xây dựng văn hóa CN, phong trào thi đua yêu nước, LĐLĐ tỉnh đề nghị Báo cáo Chính trị nhấn mạnh "Phát triển văn hóa công nhân, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới - có khát vọng vươn lên, có ý thức kỷ luật, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm với xã hội".

Theo đó, cần phát động Chương trình quốc gia về xây dựng văn hóa CN Việt Nam thời kỳ mới, gắn với văn hóa doanh nghiệp, văn hóa an toàn, văn hóa số; đổi mới phong trào thi đua yêu nước trong CN theo hướng "Lao động sáng tạo – Tăng năng suất – Ứng dụng công nghệ số". Cùng với đó, quan tâm biểu dương, nhân rộng các điển hình "CN 4.0", "Tổ sản xuất xanh", "Doanh nghiệp vì NLĐ"…

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng cũng kiến nghị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Công đoàn, tạo điều kiện để Công đoàn thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ, chăm lo, giám sát và phản biện xã hội trong thời gian tới.

Đồng thời, Ban soạn thảo Báo cáo chính trị nên bổ sung một mục riêng hoặc tiểu mục chuyên đề về "Phát huy vai trò tổ chức Công đoàn Việt Nam trong xây dựng giai cấp CN hiện đại, lớn mạnh, góp phần xây dựng khối liên minh công - nông - trí thức vững chắc".