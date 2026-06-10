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Thời sự

Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng vì chia sẻ thông tin xúc phạm công an

Tuấn Minh

(NLĐO)- Chia sẻ thông tin sai sự thật có nội dung, hình ảnh xúc phạm công an, một người đàn ông ở Ninh Bình đã bị công an ở Thanh Hóa xử phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 10-6, tin từ Công an xã Điền Lư, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính anh N.V.H. (SN 1988; ngụ xóm 4, xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật.

Phạt người đàn ông chia sẻ thông tin sai sự thật - Ảnh 1.

Người đàn ông ở Ninh Bình bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì chia sẻ thông tin sai sự thật. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Điền Lư phát hiện tài khoản Facebook "V.VT.B.N" đăng tải, chia sẻ bài viết có nội dung và hình ảnh sai sự thật, xúc phạm uy tín của lực lượng công an, gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Điền Lư đã tiến hành xác minh, làm rõ chủ tài khoản Facebook "V.VT.B.N" là anh N.V.H.

Làm việc với cơ quan công an, anh H. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, nhận thức được tính chất, mức độ sai phạm và tự giác gỡ bỏ toàn bộ nội dung đã đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội, đồng thời cam kết không tái phạm.

Căn cứ các quy định của pháp luật, ngày 8-6, Công an xã Điền Lư đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh N.V.H. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân theo điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15 của Chính phủ.

Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia môi trường mạng; tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ các thông tin giả mạo, sai sự thật hoặc chưa được kiểm chứng. Trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phát triển, người dân cần đặc biệt cảnh giác với các nội dung được cắt ghép, tạo dựng nhằm mục đích câu like, câu view, gây dư luận xấu hoặc phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật.

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