HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dẹp loạn quảng cáo sai sự thật

TRƯỜNG THỊNH - LÊ THÚY

Nghị định mới của Chính phủ kỳ vọng ngăn chặn hiệu quả tình trạng quảng cáo sai sự thật đang gây nhiễu loạn trên môi trường số

Kể từ ngày 15-5, Nghị định 87/2026 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo chính thức có hiệu lực. Đây được xem là bước điều chỉnh cần thiết trong bối cảnh thị trường quảng cáo, đặc biệt trên môi trường số, phát triển nhanh nhưng thiếu kiểm soát.

Người tiêu dùng lãnh đủ

Thời gian qua, hoạt động quảng cáo qua người có ảnh hưởng (KOL/Influencer) bùng nổ mạnh mẽ. Theo khảo sát của AsiaKOL, có tới 77% người tiêu dùng trực tuyến tại Việt Nam từng mua hàng theo gợi ý của KOL/KOC. Trong khi đó, ResearchAndMarkets dự báo thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam có thể đạt 5 tỉ USD vào năm 2025, cho thấy vai trò ngày càng lớn của các KOL trong nền kinh tế số.

Điều lo ngại là cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hình thức này là những hệ lụy mà nó gây ra. Không ít KOL quảng cáo khi chưa kiểm chứng sản phẩm, thổi phồng công dụng, điều này gây ảnh hưởng sức khỏe, thiệt hại tài chính đối với người tiêu dùng. Điển hình như trong năm 2025, vụ kẹo rau củ Kera với quảng cáo gây hiểu nhầm "thay thế rau xanh" nhưng kiểm nghiệm cho thấy hàm lượng bột rau chỉ 0,61%-0,75% thay vì 28% như công bố. Hay vụ "Siro ăn ngon Hải Bé" và một số sản phẩm giảm cân bị phát hiện chứa chất cấm, không đúng chất lượng công bố. Ngân 98 cũng bị khởi tố liên quan hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm với các sản phẩm giảm cân chứa chất cấm như sibutramine, phenolphthalein, gây nguy hại sức khỏe người tiêu dùng.

Vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã triệt phá đường dây lừa đảo "Hoàng Minh Đường", bán gần 87.000 đơn thuốc qua mạng xã hội. Nhóm này lập nhiều fanpage, chạy quảng cáo trên Facebook, TikTok, Zalo, cắt ghép hình ảnh, mạo danh các hiệp hội đông y và quảng bá "bài thuốc 3 đời", cam kết chữa khỏi nhiều bệnh xương khớp, thu lợi bất chính hơn 227 tỉ đồng.

Theo báo cáo của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), trong năm 2025, cơ quan chức năng đã xử phạt với tổng số tiền lên tới 3,55 tỉ đồng, trong đó 555 triệu đồng đối với hành vi liên quan đến quảng cáo sai quy định thông qua KOL/người nổi tiếng.

Cơ quan này cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các kế hoạch kiểm tra đã đề ra, đồng thời tăng cường công tác giám sát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, qua đó góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng minh bạch, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh và củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với thị trường.

Dẹp loạn quảng cáo sai sự thật - Ảnh 1.

Bài thuốc được quảng cáo “gia truyền 3 đời”, cam kết chữa khỏi hoàn toàn 100%, điều trị tận gốc bệnh xương khớp, thực tế là thuốc giả Ảnh: LÊ TỈNH

Giám sát, hậu kiểm chặt chẽ

Các chuyên gia cho rằng Nghị định 87/2026 thiết lập một khung pháp lý riêng biệt và nghiêm khắc dành cho người Influencer/KOL - nhóm đối tượng vốn chưa được định danh rõ ràng trong các quy định cũ. Cụ thể, KOL có thể bị phạt từ 80-100 triệu đồng nếu quảng bá sản phẩm khi chưa tìm hiểu hoặc chưa nắm rõ thông tin; từ 60-80 triệu đồng nếu không thông báo rõ nội dung quảng cáo trong và trước khi đăng tải, tức phải công khai đây là quảng cáo ngay từ đầu video hoặc bài đăng. Nghị định cũng bổ sung chế tài với quảng cáo mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Hành vi quảng cáo sai công dụng, gây hiểu nhầm như thuốc có thể bị phạt đến 40 triệu đồng; sử dụng hình ảnh bác sĩ, nhân viên y tế để quảng cáo mỹ phẩm bị phạt từ 15-20 triệu đồng.

Với thực phẩm chức năng, các vi phạm như thiếu cảnh báo "không phải là thuốc", quảng cáo như chữa bệnh hoặc dùng trải nghiệm người bệnh để chứng minh hiệu quả có thể bị phạt từ 5-30 triệu đồng.

Trong trường hợp vi phạm nhiều lần, tổ chức, doanh nghiệp còn có thể bị tước giấy công bố sản phẩm hoặc giấy xác nhận nội dung quảng cáo trong thời gian dài.

Bà Vũ Thị Huyền, Giám đốc Công ty Luật TNHH THB LAW, cho rằng Nghị định 87/2026 cùng với việc siết chặt hoạt động quảng cáo là bước đi cần thiết nhằm dẹp loạn quảng cáo sai sự thật, nhất là trên các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội.

Theo bà Huyền, đi đôi với tăng nặng chế tài, điều quan trọng hơn là phải kiểm soát chặt từ khâu đánh giá, thẩm định và cấp phép nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm liên quan đến sức khỏe, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Bên cạnh đó, cần đặc biệt chú trọng cơ chế giám sát và hậu kiểm sau khi quảng cáo được đăng ký, công bố. "Thực tế có nhiều trường hợp nội dung được duyệt một kiểu nhưng khi quảng cáo thực tế lại bị cắt ghép, thêm thắt công dụng hoặc sử dụng hình ảnh gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng. Nếu không tăng cường hậu kiểm và xử lý nghiêm các trường hợp tái phạm thì rất khó tạo tính răn đe" - bà Huyền nhấn mạnh.

Ở góc độ người tiêu dùng, ông Vũ Văn Trung, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, kỳ vọng các quy định "siết" quảng cáo sẽ làm sạch môi trường mạng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo ông Trung, để các quy định phát huy hiệu quả cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn của các cơ quan quản lý như Bộ Công Thương, Bộ Y tế… nhằm buộc nhà sản xuất, người bán hàng và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội tuân thủ quy định, không tiếp tay cho hàng kém chất lượng hay lừa đảo người tiêu dùng. 

Không để KOL, KOC tự tung tự tác

Về quản lý KOL, số liệu của CLB KOL và KOC Việt Nam (trực thuộc Liên chi hội Quảng cáo và Nội dung số Việt Nam) cho thấy cả nước hiện ước tính có khoảng 300.000 KOL, KOC, gấp 6 lần so với năm 2022. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có tiêu chí định danh và cơ chế quản lý rõ ràng, dẫn đến tình trạng nhiều người tự phong danh xưng để nhận quảng cáo, gây khó khăn cho công tác quản lý cũng như xử lý vi phạm.

Vì vậy, theo các chuyên gia, cần sớm xây dựng khung pháp lý riêng đối với hoạt động của KOL, KOC trên môi trường số, trong đó quy định rõ tiêu chí nhận diện, trách nhiệm pháp lý khi quảng bá sản phẩm, nghĩa vụ công khai nội dung tài trợ. Bên cạnh đó, cần có chế tài xử phạt đủ mạnh đối với hành vi quảng cáo sai sự thật, tiếp tay cho hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng.


Tin liên quan

Phạt nam thanh niên vì dán quảng cáo trái phép ở trung tâm TPHCM

Phạt nam thanh niên vì dán quảng cáo trái phép ở trung tâm TPHCM

(NLĐO) - Lực lượng công an đi tuần tra thì phát hiện L.H.T đang dán quảng cáo trên đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định.

TPHCM: Mạnh tay xử lý quảng cáo sai quy định

(NLĐO) - Công an xã Tân Nhựt (TPHCM) phối hợp Đoàn Thanh niên xã ra quân bóc gỡ, xử lý quảng cáo sai quy định tại nhiều tuyến đường, khu dân cư

Ngăn chặn từ gốc

Hiện nay, quảng cáo chủ yếu diễn ra trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử - nơi thông tin lan truyền nhanh, khó kiểm soát

xử phạt vi phạm hành chính người tiêu dùng thương mại điện tử thực phẩm chức năng quyền lợi người tiêu dùng quảng cáo bẩn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo