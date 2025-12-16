CLIP: Ô tô đậu, đỗ sai quy định khu vực xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất.

Dù có biển báo "cấm đỗ xe từ 6 - 22 giờ", hàng chục taxi vẫn đậu xe bất chấp thời gian xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất, phường phường Tân Sơn Hoà, TPHCM.

Ô tô, taxi đậu xe ở khu vực cấm dừng và đỗ xe.

Phản ánh Báo Người Lao Động, người dân khu vực sân bay Tân Sơn Nhất cho biết tình trạng taxi, ô tô người dân dừng, đỗ tràn lan, sai quy định ở đường Đặng Văn Sâm, Bạch Đằng B,... đã lâu nhưng chưa được xử lý.

Theo ghi nhận ngày 16-12, đường Đặng Văn Sâm có biển báo "Cấm đỗ xe từ 6 - 22 giờ". Dù vậy, ô tô, taxi đến đây rồi bật xi-nhan để đỗ xe hàng giờ liền. Tình trạng này khiến lòng đường bị thu hẹp đáng kể.

Các ô tô chủ yếu của các hãng taxi đậu chờ đón khách ở sân bay Tân Sơn Nhất. Dù cơ quan chức năng đã đặt rất nhiều biển cấm đỗ xe, tuy nhiên các tài xế taxi vẫn đậu bất chấp.

Tương tự, đường Bạch Đằng B cũng có hàng chục taxi đậu thường trực, gây mất an toàn giao thông.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, đỗ xe tại nơi có biển "Cấm đỗ" hoặc "Cấm dừng và đỗ" thì phạt 800.000 - 1 triệu đồng.

Taxi đậu xe bất chấp biển cấm.

Một tài xế taxi ngủ luôn trên xe.

Taxi đậu sai quy định trên đường Bạch Đằng B.