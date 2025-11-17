Phạt người ném 11 bao rác xuống biển chỉ vì... tiện tay

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đông Nam Bộ

Phạt người ném 11 bao rác xuống biển chỉ vì... tiện tay

Ngọc Giang

(NLĐO) - Ông T. khai rằng do thấy đống rác hôi thối nên tiện tay ném 11 bao rác xuống biển và bị người khác quay phim gửi cơ quan chức năng.

Ngày 17-11, Công an xã Phước Hải (TP HCM) đã xác định được danh tính người đàn ông ném 11 bao rác vứt xuống biển Phước Hải.

Trước đó, chiều 16-11, người dân tại xã Phước Hải ghi lại hình ảnh một người đàn ông ngang nhiên mang 11 bao rác vứt xuống biển.

Ném 11 bao rác xuống biển vì tiện tay - Ảnh 1.

Ông N.T. làm việc với công an

Qua trích xuất camera, hình ảnh và từ nguồn tin những người có mặt tại hiện trường, Công an khu vực đã xác định được danh tính người ném rác xuống biển là ông N.T., đồng thời mời ông T. lên làm việc.

Ông T. khai, vào khoảng 19 giờ 10 phút, trong lúc ông chuẩn bị thuyền thúng để đi biển thì ngửi thấy mùi hôi thối do đống rác bốc lên, nên tiện tay mang xuống bờ biển để vứt.

Xét thấy hành vi của ông T. đã vi phạm vi phạm điểm d, khoản 2, Điều 25, Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định xử phạt đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt; đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường phố; thải bỏ chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt vào ao hồ, kênh rạch, sông, suối, biển, cụ thể: xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm này.

Lực lượng chức năng đã quyết định xử phạt ông T. số tiền 2 triệu đồng.

Tin liên quan

Tạm dừng tiếp nhận rác thải của 10 phường, xã ở Đồng Nai

Tạm dừng tiếp nhận rác thải của 10 phường, xã ở Đồng Nai

(NLĐO) - Công ty sẽ tạm dừng tiếp nhận rác thải của 10 phường, xã ở Đồng Nai do chưa tạm ứng hay thanh toán tiền xử lý rác

Hình ảnh người dân phường Vũng Tàu, TP HCM lội biển vớt rác bằng tay

(NLĐO) – Từ rạng sáng, hàng trăm người dân đã lội nước, dùng tay vớt từng túi ni-lông, chai nhựa, lục bình chết từ biển lên, chung tay làm sạch biển Bãi Trước.

Rác thải sinh hoạt chất đống, bốc mùi hôi thối nhiều ngày ở Bình Dương: Do bàn giao công việc!

(NLĐO) - Tình trạng rác thải ứ đọng đã diễn ra trong vài ngày qua, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở Bình Dương

người đàn ông quyết định xử phạt cơ quan chức năng vứt rác ném rác xuống biển 11 bao rác tiện tay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo