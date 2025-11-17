Phạt người ném 11 bao rác xuống biển chỉ vì... tiện tay

Ngày 17-11, Công an xã Phước Hải (TP HCM) đã xác định được danh tính người đàn ông ném 11 bao rác vứt xuống biển Phước Hải.

Trước đó, chiều 16-11, người dân tại xã Phước Hải ghi lại hình ảnh một người đàn ông ngang nhiên mang 11 bao rác vứt xuống biển.

Ông N.T. làm việc với công an

Qua trích xuất camera, hình ảnh và từ nguồn tin những người có mặt tại hiện trường, Công an khu vực đã xác định được danh tính người ném rác xuống biển là ông N.T., đồng thời mời ông T. lên làm việc.

Ông T. khai, vào khoảng 19 giờ 10 phút, trong lúc ông chuẩn bị thuyền thúng để đi biển thì ngửi thấy mùi hôi thối do đống rác bốc lên, nên tiện tay mang xuống bờ biển để vứt.

Xét thấy hành vi của ông T. đã vi phạm vi phạm điểm d, khoản 2, Điều 25, Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định xử phạt đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt; đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường phố; thải bỏ chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt vào ao hồ, kênh rạch, sông, suối, biển, cụ thể: xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm này.

Lực lượng chức năng đã quyết định xử phạt ông T. số tiền 2 triệu đồng.