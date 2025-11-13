HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Hình ảnh Bãi Sau Vũng Tàu "ngập ngụa" trước làn sóng rác thải đại dương

Ngọc Giang

(NLĐO)- Toàn bộ bãi biển Bãi Sau, phường Vũng Tàu (TP HCM) ngập trong rác đại dương từ lục bình, cành cây gãy đến chai nhựa, ống hút…

Bãi Sau Vũng Tàu "oằn mình" trước làn sóng rác thải đại dương - Ảnh 1.

Sáng 13-11, dù đã nhiều ngày lực lượng chức năng ra sức dọn dẹp, nhưng khu vực Bãi Sau, phường Vũng Tàu (TP HCM) vẫn tràn ngập rác đại dương dạt vào.

Bãi Sau Vũng Tàu "oằn mình" trước làn sóng rác thải đại dương - Ảnh 2.

Khi những cơn gió mùa Đông Bắc tràn về cùng thủy triều dâng cao, Bãi Sau lại chứng kiến cảnh bãi tắm bị rác thải đại dương "tấn công" với quy mô chưa từng có. Những ngày giữa tháng 11, hơn 3 km bờ biển từ đường Phan Chu Trinh đến Khu du lịch Paradise bị phủ dày bởi lục bình, thùng xốp, túi ni-lông, đồ nhựa.

VIDEO: Bãi Sau Vũng Tàu "oằn mình" trước làn sóng rác thải đại dương

Bãi Sau Vũng Tàu "oằn mình" trước làn sóng rác thải đại dương - Ảnh 3.

Theo phản ánh từ lực lượng thu gom, trong sáng 10-11, đã có hơn 50 tấn rác các loại được xử lý ở khu vực này. Và những ngày tiếp theo hàng chục tấn rác khác đã được thu gom, nhưng rồi "đâu lại vào đấy".

Bãi Sau Vũng Tàu "oằn mình" trước làn sóng rác thải đại dương - Ảnh 4.

Rác chủ yếu vẫn là lục bình, cành cây khô, vỏ dừa và đồ nhựa dùng một lần như ống hút, túi ni-lông, ly nước, vỏ hộp sữa…

Bãi Sau Vũng Tàu "oằn mình" trước làn sóng rác thải đại dương - Ảnh 5.

Hiện tượng rác đại dương năm nay kéo dài tới tận tháng 11 trong khi đó các năm trước thường sẽ kết thúc vào cuối tháng 10.

Bãi Sau Vũng Tàu "oằn mình" trước làn sóng rác thải đại dương - Ảnh 6.

Theo phân tích của các đơn vị môi trường, nguyên nhân chủ yếu là tổ hợp của nhiều yếu tố: Gió mùa Đông Bắc, thủy triều dâng, mưa lớn làm rác từ các lưu vực sông như Đồng Nai, Sài Gòn theo dòng chảy ra biển, rồi bị đẩy dạt về bờ biển Vũng Tàu.

Bãi Sau Vũng Tàu "oằn mình" trước làn sóng rác thải đại dương - Ảnh 7.

Lực lượng trên bờ phải sử dụng xe ủi, xe tải, máy xúc để thu gom cật lực, nhưng lượng rác liên tục tràn vào khiến công tác khó khăn, khiến cảnh tượng sau khi dọn vẫn có thể tái diễn trong ngày sau.

Bãi Sau Vũng Tàu "oằn mình" trước làn sóng rác thải đại dương - Ảnh 8.

Hệ lụy từ việc này không chỉ là mất mỹ quan và chất lượng môi trường bãi tắm mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm du lịch và an toàn vệ sinh. Trước tình trạng này, chính quyền phường Vũng Tàu và các đơn vị liên quan đã triển khai nhiều biện pháp như huy động lực lượng xuyên ngày đêm, tăng phương tiện thu gom.

