Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi, từ hôm nay 16-11, Khu xử lý chất thải Quang Trung (xã Gia Kiệm) tạm dừng tiếp nhận rác thải sinh hoạt từ 10 phường, xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Khu xử lý chất thải Quang Trung sẽ tạm dừng tiếp nhận rác thải sinh hoạt từ 10 phường, xã

Cụ thể, danh sách 10 phường, xã gồm: Trấn Biên, Long Hưng, Tam Phước, Long Thành, An Phước, Phước Thái, Cẩm Mỹ, Xuân Đông, Xuân Đường, Thống Nhất.

Lý do tạm dừng là các địa phương chưa tạm ứng hay thanh toán tiền xử lý rác từ ngày 1-7 đến nay.

Theo doanh nghiệp, thời gian qua dù đã nhiều lần nhắc nhở và UBND tỉnh cũng có văn bản yêu cầu các địa phương phải hoàn tất thanh toán chi phí xử lý rác sinh hoạt trước ngày 30-10-2025 nhưng đến 15-11 mới có 16 phường, xã thực hiện chi trả, với số tiền hơn 15/80 tỉ đồng theo quy định.

Như vậy, vẫn còn hơn 65 tỉ đồng công nợ chưa được thanh toán theo chỉ đạo của UBND tỉnh, trong đó 10 phường, xã nói trên từ ngày 1-7 đến nay chưa thực hiện tạm ứng hoặc thanh toán chi phí xử lý rác.

Bên cạnh đó, đến nay công ty vẫn chưa nhận được gần 170 triệu đồng chi phí xử lý rác năm 2024 của huyện Long Thành (cũ); chưa nhận được gần 15 tỉ đồng chi phí xử lý rác phát sinh từ ngày 11 đến 30-6-2025 tại các huyện, thành phố trước hợp nhất.

Việc chậm thanh toán kéo dài khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong vận hành, duy trì xử lý rác thải sinh hoạt.

Phía Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành hướng dẫn địa phương hoàn tất việc thanh toán các khoản còn tồn đọng từ cuối năm 2024 đến ngày 30-6-2025; đồng thời sớm tạm ứng hoặc thanh toán chi phí xử lý rác từ ngày 1-7-2025 đến nay nhằm đảm bảo hoạt động thu gom, xử lý rác thải không bị gián đoạn.