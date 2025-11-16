HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Tạm dừng tiếp nhận rác thải của 10 phường, xã ở Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Công ty sẽ tạm dừng tiếp nhận rác thải của 10 phường, xã ở Đồng Nai do chưa tạm ứng hay thanh toán tiền xử lý rác

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi, từ hôm nay 16-11, Khu xử lý chất thải Quang Trung (xã Gia Kiệm) tạm dừng tiếp nhận rác thải sinh hoạt từ 10 phường, xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tạm dừng tiếp nhận rác thải ở Đồng Nai do nợ tiền xử lý - Ảnh 1.

Khu xử lý chất thải Quang Trung sẽ tạm dừng tiếp nhận rác thải sinh hoạt từ 10 phường, xã

Cụ thể, danh sách 10 phường, xã gồm: Trấn Biên, Long Hưng, Tam Phước, Long Thành, An Phước, Phước Thái, Cẩm Mỹ, Xuân Đông, Xuân Đường, Thống Nhất.

Lý do tạm dừng là các địa phương chưa tạm ứng hay thanh toán tiền xử lý rác từ ngày 1-7 đến nay.

Theo doanh nghiệp, thời gian qua dù đã nhiều lần nhắc nhở và UBND tỉnh cũng có văn bản yêu cầu các địa phương phải hoàn tất thanh toán chi phí xử lý rác sinh hoạt trước ngày 30-10-2025 nhưng đến 15-11 mới có 16 phường, xã thực hiện chi trả, với số tiền hơn 15/80 tỉ đồng theo quy định.

Như vậy, vẫn còn hơn 65 tỉ đồng công nợ chưa được thanh toán theo chỉ đạo của UBND tỉnh, trong đó 10 phường, xã nói trên từ ngày 1-7 đến nay chưa thực hiện tạm ứng hoặc thanh toán chi phí xử lý rác.

Bên cạnh đó, đến nay công ty vẫn chưa nhận được gần 170 triệu đồng chi phí xử lý rác năm 2024 của huyện Long Thành (cũ); chưa nhận được gần 15 tỉ đồng chi phí xử lý rác phát sinh từ ngày 11 đến 30-6-2025 tại các huyện, thành phố trước hợp nhất.

Việc chậm thanh toán kéo dài khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong vận hành, duy trì xử lý rác thải sinh hoạt.

Phía Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành hướng dẫn địa phương hoàn tất việc thanh toán các khoản còn tồn đọng từ cuối năm 2024 đến ngày 30-6-2025; đồng thời sớm tạm ứng hoặc thanh toán chi phí xử lý rác từ ngày 1-7-2025 đến nay nhằm đảm bảo hoạt động thu gom, xử lý rác thải không bị gián đoạn.

Xóa "điểm đen" rác thải

Xóa "điểm đen" rác thải

Ngoài "điểm đen" tai nạn giao thông, TP Hà Nội còn tồn tại những "điểm đen" rác thải.

Hình ảnh Bãi Sau Vũng Tàu "ngập ngụa" trước làn sóng rác thải đại dương

(NLĐO)- Toàn bộ bãi biển Bãi Sau, phường Vũng Tàu (TP HCM) ngập trong rác đại dương từ lục bình, cành cây gãy đến chai nhựa, ống hút…

Rác thải - tài nguyên cho phát triển bền vững: Áp lực bủa vây

Nhiều nơi trên cả nước đang chịu áp lực lớn về ứng xử với rác thải trong bối cảnh kỹ thuật xử lý chưa đồng bộ và trách nhiệm cộng đồng bị lơ là…

