Phạt thanh niên bình luận sai sự thật trên Facebook

Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường Điện Bàn Bắc vừa ban hành quyết định xử phạt Đ.C (SN 1991, trú phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) 7,5 triệu đồng.

Đ.C bị phạt 7,5 triệu đồng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, rà soát thông tin trên không gian mạng, Công an phường Điện Bàn Bắc phát hiện Đ.C sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook cá nhân để đăng tải bình luận có nội dung không đúng sự thật liên quan đến lực lượng công an.

Hành vi của C. đã vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP và Nghị định số 211/2025/NĐ-CP) – quy định về hành vi "Cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức".

Hành vi này không chỉ xâm phạm uy tín của cơ quan Nhà nước mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Quá trình làm việc tại trụ sở cơ quan công an, Đ.C đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Việc xử lý nghiêm trường hợp vi phạm nêu trên thể hiện quyết tâm của lực lượng công an trong công tác quản lý, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi lợi dụng không gian mạng để đăng tải thông tin sai sự thật, qua đó góp phần răn đe, phòng ngừa chung, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia hoạt động trên môi trường mạng.