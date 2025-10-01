HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, lưỡng dụng, hiện đại

Bài và ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý đẩy mạnh xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; lấy tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại làm giải pháp căn cơ cho

phát triển công nghiệp quốc phòng

Ngày 30-9, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025- 2030, khai mạc trọng thể với sự tham dự của 448 đại biểu chính thức. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Bảo vệ vững chắc Tổ quốc

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển quân đội trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Đại hội với phương châm "Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - kiên định - đột phá - phát triển", thể hiện quyết tâm xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Phát biểu khai mạc đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - cho biết trong 5 năm qua, đất nước có nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ Quân đội đã nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào Chương trình hành động. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các mặt công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đề ra. "Quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng yếu, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước" - Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương - nêu rõ 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và cấp ủy Đảng các cấp, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ qua là rất to lớn, đóng góp rất quan trọng vào thành tựu, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, bên cạnh những ưu điểm nổi bật, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, tôn trọng sự thật, đại hội tiếp tục thảo luận, phân tích làm rõ hơn những hạn chế, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất giải pháp khắc phục dứt điểm, không để hạn chế, yếu kém kéo dài, tích tụ từ nhỏ thành lớn, từ ít nghiêm trọng thành nghiêm trọng.

Phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, lưỡng dụng, hiện đại - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự đại hộiẢnh: NHẬT BẮC

Quán triệt chính sách quốc phòng "4 không"

Tổng Bí thư nêu rõ, để thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu 100 năm của đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đất nước có môi trường hòa bình, ổn định, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và để cuộc sống người dân thực sự tự do - ấm no - hạnh phúc, Quân đội phải là lực lượng chủ công thực hiện các nhiệm vụ nêu trên. Điều này đặt ra những yêu cầu mới cao hơn đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đòi hỏi phải có những quyết sách chiến lược, thích ứng với tình hình mới.

Theo Tổng Bí thư, nhằm thực hiện thắng lợi những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Bí thư đề nghị thực hiện tốt "2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa". Bên cạnh đó, cần quán triệt sâu sắc và triển khai thật hiệu quả quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; đặc biệt là đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, chính sách quốc phòng "4 không" với tính chất hòa bình và tự vệ; thực hiện thật tốt phương châm dựa vào dân, dân là gốc, là chủ thể, là trung tâm của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Tổng Bí thư lưu ý cần kiên định xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch trong xây dựng Quân đội kiểu mới, cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân. Song song đó, đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trong đó, những thành tố "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ" đã thường xuyên được xây dựng và không ngừng phát triển trong hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội, cần tiếp tục được phát huy cao hơn nữa trong giai đoạn mới.

Theo Tổng Bí thư, thành tố "hiện đại" đã có bước đột phá trong nhiệm kỳ vừa qua. Đến nay nền móng đã vững chắc, điều kiện đã hội tụ, cần đẩy mạnh xây dựng hiện đại ngay từ bây giờ, ngay trong nhiệm kỳ này. Để hiện thực hóa mục tiêu hiện đại, cùng với đẩy mạnh xây dựng con người hiện đại trong Quân đội là nhân tố tiên quyết, thì giải pháp căn cơ, bền vững là đẩy mạnh đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại…

Tổng Bí thư cũng quán triệt chỉ đạo đẩy mạnh hợp tác quốc phòng trên cả bình diện song phương và đa phương; xử lý hài hòa, mềm dẻo trong quan hệ, hợp tác quốc phòng với các nước. Mục tiêu là phải giữ được thế cân bằng chiến lược trong quan hệ đối ngoại nói chung, trong đối ngoại quốc phòng nói riêng, góp phần tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Tổng Bí thư yêu cầu ngay sau Đại hội này, phải nhanh chóng triển khai những nội dung mà Đại hội quyết nghị, đưa ngay Nghị quyết vào cuộc sống; không để độ trễ, khoảng trống giữa quyết nghị tại Đại hội và việc triển khai thực hiện trong thực tiễn. 

Giữ cho "trong ấm, ngoài êm"

Tổng Bí thư lưu ý phải ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột. Đây là yêu cầu quan trọng, xuyên suốt, cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

Điều này đòi hỏi Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân phải thường xuyên nắm chắc, nghiên cứu, đánh giá rõ xu thế phát triển của tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các đối sách chiến lược xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng; các đối sách giữ cho "trong ấm, ngoài êm", "nội yên, ngoại tĩnh", gắn với xây dựng Quân đội nhân dân và nền quốc phòng toàn dân vững mạnh để gìn giữ hòa bình, ngăn ngừa mọi âm mưu xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đẩy lùi mọi nguy cơ chiến tranh, xung đột.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương diễn ra trong 3 ngày

Ngày 30-9, Bộ Công an họp báo cung cấp thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, đại hội diễn ra trong 3 ngày, từ chiều 3-10 đến ngày 5-10, với 350 đại biểu được triệu tập. Chủ đề của Đại hội là "Theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy - Nâng cao tri thức - Chính quy, hiện đại - Vì Đảng, vì dân"; phương châm của Đại hội là: "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, đột phá, hiệu quả".

Đại hội thể hiện khát vọng và trách nhiệm tiếp tục phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự xã hội, tham gia kiến tạo phát triển đất nước; góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường, thực hiện thắng lợi mục tiêu 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước.

Ng.Hưởng

