Sáng nay 15-9, tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (15-9-1945 - 15-9-2025) và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, đến dự.



Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Tham dự buổi lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Dự lễ kỷ niệm có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tham dự lễ kỷ niệm có Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội.

Dự buổi lễ có các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các lãnh, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Bộ Công an; đại biểu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động; cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; và đại diện các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Tổng Bí thư Tô Lâm với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và đại biểu tham quan trưng bày các sản phẩm của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Ảnh: TTXVN

