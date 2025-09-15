HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư: Dành nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển Công nghiệp Quốc phòng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng ưu tiên làm chủ các công nghệ nền, công nghệ lõi, phát triển công nghiệp chip bán dẫn.

Sáng 15-9, tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (15-9-1945 - 15-9-2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, đến dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư: Dành nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển Công nghiệp Quốc phòng- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan trưng bày các sản phẩm của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Ảnh: TTXVN

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, cho biết trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, tiêu biểu như: Xây dựng được đội ngũ cán bộ, công nhân viên có trình độ cao, làm chủ khoa học - công nghệ tiên tiến. Sản xuất, sửa chữa, cải tiến nhiều chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của Quân đội. Nghiên cứu, chế thử, sản xuất thành công nhiều sản phẩm vũ khí công nghệ cao, khẳng định trí tuệ Việt Nam trong lĩnh vực Công nghiệp Quốc phòng. Tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, với nhiều sản phẩm dân dụng, kinh tế quốc dân chất lượng cao, có thương hiệu, uy tín trên thị trường trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, khả năng tự nghiên cứu, chế tạo các loại vũ khí để bảo vệ Tổ quốc, chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh của quân đội, giúp quân đội làm nên những chiến công hiển hách. Tinh thần sáng tạo và tài năng về chế tạo vũ khí đánh giặc cứu nước đã trở thành một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư: Dành nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển Công nghiệp Quốc phòng- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm gắn danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân lên Quân kỳ Quyết thắng của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nêu rõ trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức, lao động quốc phòng của ngành Quân giới trước đây và Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng ngày nay đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, tinh thần vượt khó, tự lực, tự cường, cần cù, thông minh, sáng tạo, đoàn kết gắn bó mật thiết với nhân dân.

"Các đồng chí là hiện thân của những cánh chim đầu đàn của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các đồng chí đã góp phần quan trọng tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Ghi nhận những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, người lao động ngành Công nghiệp Quốc phòng, nhiều tập thể, cá nhân đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; Đảng, Nhà nước và Quân đội đã trao tặng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đó là truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ Quân giới, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã xây dựng nên trong 80 năm qua.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương, tri ân và chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng về những đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời đề nghị Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cần nâng niu, trân trọng, tiếp tục phát huy cao độ trong giai đoạn cách mạng mới.

Tổng Bí thư: Dành nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển Công nghiệp Quốc phòng- Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân cho Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư cho biết để hoàn thành các mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến xây dựng, phát triển ngành Công nghiệp Quốc phòng; các cấp, các ngành rất quan tâm, tạo điều kiện và dành nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển Công nghiệp Quốc phòng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội về phát triển Công nghiệp Quốc phòng, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng; tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, tổ chức lực lượng ngành Công nghiệp Quốc phòng; nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược; chủ động dự báo, đánh giá xu hướng phát triển khoa học quân sự của thế giới để kịp thời nghiên cứu, phát triển các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược cho Quân đội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Các bộ, ngành Trung ương cần đặc biệt quan tâm, tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi để Quân đội triển khai các nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển Công nghiệp Quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của Công nghiệp quốc gia.

Tổng Bí thư yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả các thành tựu khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công tác nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật; tập trung triển khai các nhiệm vụ, đề án trọng điểm mang tính đột phá, mũi nhọn để tiếp cận, làm chủ công nghệ mới trong chế tạo vũ khí, khí tài cho các quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; ưu tiên làm chủ các công nghệ nền, công nghệ lõi, phát triển công nghiệp chip bán dẫn, vật liệu tiên tiến, vật liệu đặc chủng cho nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa các loại vũ khí, trang bị, khí tài hiện đại, có ý nghĩa chiến lược.

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ xây dựng bản lĩnh chính trị của người cán bộ, công nhân Công nghiệp Quốc phòng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ khoa học cho Công nghiệp Quốc phòng; xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, nhà khoa học đầu ngành có khả năng làm chủ khoa học kỹ thuật công nghệ cao để nghiên cứu, thiết kế, chế tạo những vũ khí hiện đại, có ý nghĩa chiến lược, có sức răn đe lớn đối với mọi kẻ thù xâm lược; kết hợp nhiệm vụ phát triển Công nghiệp Quốc phòng trong chiến lược phát triển Công nghiệp quốc gia; đẩy mạnh hợp tác quốc tế…

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân cho Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang thiết bị chiến lược công nghệ cao, thế hệ mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.


Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm: "Bình dân học vụ số" phải trở thành một phong trào cách mạng

Tổng Bí thư Tô Lâm: "Bình dân học vụ số" phải trở thành một phong trào cách mạng

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu phong trào "Bình dân học vụ số" phải trở thành một phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, đảng viên phải tiên phong.

Tổng Bí thư dự hội nghị chuyên đề Bình dân học vụ số - Quốc hội số

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị Bình dân học vụ số - Quốc hội số

Tổng Bí thư Tô Lâm: Ngành Tòa án phải phấn đấu để mọi phán quyết đều "thấu tình, đạt lý"

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu ngành Tòa án phải phấn đấu để mọi phán quyết đều "thấu tình, đạt lý" - nghiêm minh về pháp luật nhưng giàu tính nhân văn.

Tổng Bí thư Tô Lâm công nghiệp quốc phòng quốc phòng quân đội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo