Phát triển công nghiệp văn hóa - Tạo dấu ấn bằng thực lực

Ngày 18-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của ngành văn hóa - thể thao và du lịch (VH-TT-DL) với chủ đề "Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc - Động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam".

Quyết tâm tạo đột phá

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng cho biết với quyết tâm tạo đột phá, trong năm 2024, các lĩnh vực VH-TT-DL đạt kết quả rõ nét hơn về cả nhận thức và hành động. Bộ đã tập trung rà soát, đẩy mạnh việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luật chuyên ngành với 20 văn bản quy phạm pháp luật, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt, bước đầu kiến tạo không gian phát triển.

Việc hoàn thiện thể chế pháp luật về di sản văn hóa đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hướng tới chuyển hóa tài sản văn hóa thành nguồn lực phát triển, nhiều di sản văn hóa được UNESCO ghi danh, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực.

Ngành công nghiệp văn hóa từ sau Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất do Thủ tướng Chính phủ chủ trì vào tháng 12-2023 đã có những dấu ấn đột phá với các chương trình có tầm vóc, sức thu hút và hiệu ứng xã hội lớn. Trong lĩnh vực điện ảnh và nghệ thuật biểu diễn đã có nhiều sản phẩm công nghiệp văn hóa đặc sắc, như "Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024", "Liên hoan Quốc tế nhạc jazz lần thứ I - Nha Trang 2024", các đêm diễn "cháy vé" của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Anh trai say hi" là những minh chứng sống động trong việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp văn hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 của ngành văn hóa - thể thao và du lịch. Ảnh: VĂN HÓA

Đẩy mạnh hợp tác công - tư

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 và thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - năm tăng tốc, bứt phá, về đích để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Thủ tướng nhấn mạnh 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Thứ nhất, tạo đột phá về thể chế theo hướng dứt khoát từ bỏ tư duy "không quản được thì cấm", kiên quyết loại bỏ cơ chế "xin - cho"; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số.

Thứ hai, đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược toàn diện các thiết chế VH-TT-DL, cả về hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, hạ tầng kết nối, đặc biệt là hạ tầng số trên cơ sở dữ liệu, trí tuệ nhân tạo. Thứ ba, đào tạo nhân lực chất lượng cao cho ngành. Có cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp cho các ngành nghệ thuật, thể thao, có chính sách giữ chân người tài, động viên người có năng khiếu, đam mê và khuyến khích những người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo và xử lý những người né tránh, sợ trách nhiệm.

Thứ tư, huy động nguồn lực cho sự phát triển thông qua cơ chế, chính sách phù hợp, nhất là hợp tác công - tư, lấy nguồn vốn nhà nước dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội, của người dân và doanh nghiệp. "Phát triển ngành VH-TT-DL, ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí phải huy động nguồn lực hợp tác công - tư, nguồn lực xã hội, nguồn lực doanh nghiệp" - Thủ tướng nói.

Thứ năm, nâng cao năng lực quản lý, quản trị ngành theo hướng thông minh, trên cơ sở dữ liệu. Thứ sáu, xây dựng các điển hình tiên tiến, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, tạo phong trào, xu thế phát triển… "Tại sao chúng ta không tổng kết, nhân rộng 2 concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Anh trai say hi"?" - Thủ tướng đặt vấn đề.

Cuối cùng, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, cần tạo cơ hội, cơ chế cho người dân Việt Nam được thụ hưởng thành quả của VH-TT-DL.