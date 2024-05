Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam (*): Đưa văn hóa Việt ra thế giới

Đêm nhạc "Hương live in Tokyo" của ca sĩ Văn Mai Hương do Công ty Xin Chào Entertainment (Công ty Xin Chào) tổ chức vào tháng 4-2024 tại nhà hát Hulic Hall Tokyo (Nhật Bản) thu hút gần 1.000 khán giả. Sự kiện này không chỉ gây chú ý với nhiều khán giả trong và ngoài nước mà còn để lại dấu ấn với giới chuyên môn, nhất là giới tổ chức show. Bởi lẽ, đêm diễn phần nào khẳng định khái niệm "xem nhạc chùa" đã bắt đầu được xóa bỏ.



Đêm nhạc “Hương live in Tokyo” của ca sĩ Văn Mai Hương vào tháng 4-2024 tại nhà hát Hulic Hall Tokyo (Nhật Bản) thu hút gần 1.000 khán giả Ảnh: XCE

Chinh phục "thị trường" châu Á - Thái Bình Dương

Thật ra, một đêm diễn có gần 1.000 khán giả tham dự như "Hương live in Tokyo" không phải là lớn. Điều ấn tượng là ở chỗ đêm diễn này được bán vé hoàn toàn. Nó khác biệt so với những đêm nhạc diễn ra ở nước ngoài trước đây - chỉ mang tính giao lưu, khán giả tự do vào cửa.

Trước đây, cũng có nhiều ca sĩ Việt "bay show" theo lời mời của những bầu sô bản địa. Dù đêm nhạc vẫn bán vé nhưng không được tính là "ra biển lớn" khi các ca sĩ Việt không được quyền tự quyết ở nhiều khâu thiết yếu.

Nhưng nay, mọi thứ dường như đang bắt đầu thay đổi. "Hương live in Tokyo" của Văn Mai Hương hoàn toàn bán vé và hơn hết, đó là đêm diễn được dàn dựng với một kịch bản chặt chẽ từ nội dung đến kỹ thuật sân khấu, với mục tiêu mang đến một liveshow đúng nghĩa.

Văn Mai Hương giao lưu với một khán giả sau buổi diễn Ảnh: XCE

Một năm trước, tại sân khấu live concert "Chân trời rực rỡ" ở Ninh Bình, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã khép lại 2 đêm diễn với lời hẹn về cuộc hội ngộ âm nhạc tiếp theo cùng khán giả tại một trong những nhà hát biểu tượng của châu Á - nhà hát "trái sầu riêng" Esplanade ở Singapore.

Giờ đây, cuộc hẹn ấy đã được ấn định với hình hài đầy đủ hơn: Một tour diễn đi qua 2 nhà hát mang tính biểu tượng của thế giới. Theo đó, dự án âm nhạc lớn nhất từ trước đến nay của Hà Anh Tuấn mang tên live concert "Sketch a rose" sẽ diễn ra trong 2 đêm 11 và 12-6 tại nhà hát Esplanade, sau đó là tại "nhà hát con sò" Sydney Opera House ở Úc vào ngày 29-9.

Hà Anh Tuấn khiến nhiều người trong giới tự hào vì "Sketch a rose" đúng nghĩa là các liveshow được đầu tư tới nơi tới chốn. Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng, chỉ huy dàn nhạc Trần Nhật Minh và các nghệ sĩ trong dàn nhạc The Crystal Band & Saigon Pops Orchestra sẽ song hành cùng Hà Anh Tuấn trong các liveshow này.

Trở lại với "Hương live in Tokyo" tại Nhật Bản. Văn Mai Hương cùng với ban nhạc Mr.BottBand đã tạo nên một không gian âm nhạc chất lượng "đáng đồng tiền bát gạo".

Sau thành công này, Công ty Xin Chào tiếp tục tổ chức "fan meeting" (họp mặt người hâm mộ) của ca sĩ Ngô Kiến Huy tại Nhật vào ngày 14-6 với hai khách mời Ninh Dương Lan Ngọc và Bảo Anh. Tiếp đó, ngày 27-9 là chương trình "Bằng Kiều live in Tokyo".

Thu hút người Nhật yêu văn hóa Việt

Là chủ sở hữu chuỗi "Xin chào live music" tạo ấn tượng nhiều năm nay, Công ty Xin Chào đang lấn sân thị trường Nhật Bản với TKO concert, phục vụ đối tượng người Việt đang sinh sống và làm việc tại đây, có nhu cầu thưởng thức văn hóa văn nghệ và được gặp gỡ giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Việt Nam.

Đạo diễn KiKi Trần, Giám đốc Công ty Xin Chào và là tổng đạo diễn của loạt chương trình "Xin chào live music", cho biết TKO concert xây dựng format là chương trình biểu diễn âm nhạc với quy mô từ 1.000-3.000 khán giả tại các không gian nhà hát hoặc sân khấu ca nhạc khác nhau, tùy theo đặc thù show diễn và nghệ sĩ. TKO concert hướng đến việc tạo dựng một tụ điểm âm nhạc định kỳ dành cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản và không giới hạn không gian, địa điểm.

"Xa hơn, TKO concert còn dự tính mở rộng mô hình thành 1 nền tảng kết nối giao thoa văn hóa - âm nhạc giữa 2 nước, hướng đến việc mở rộng đối tượng khán giả là người Nhật yêu mến văn hóa và âm nhạc Việt Nam" - đạo diễn KiKi Trần tiết lộ.

Với cách tiếp cận tương tự, Xin Chào sẽ mở rộng sang các thị trường khác như Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, châu Đại Dương… Với các nước Đông Nam Á, kế hoạch của Xin Chào là sẽ tập trung tổ chức những show diễn mang tính quảng bá hình ảnh Việt Nam - kết hợp giao lưu âm nhạc với các nước bạn như Thái Lan, Singapore, Malaysia… bằng những chương trình khác nhau, như busking show (diễn ở đường phố - nơi công cộng), music fest, mini live tour…

Tín hiệu vui từ các vùng Đông Á

Đạo diễn KiKi Trần nhận định khán giả tại Nhật Bản ủng hộ mô hình TKO concert với việc xây dựng một chương trình bài bản, chỉn chu từ khâu quảng bá đến quản lý, phân phối vé. Ngay cả những việc nhỏ nhất như phát hành vé điện tử, check in bằng QR code hoặc xử lý phản hồi của khán giả trên nền tảng social và website cũng được chăm chút.

Mang đến một mô hình văn hóa giải trí hoàn toàn mới phục vụ cộng đồng người Việt tại Tokyo nói riêng và Nhật Bản nói chung, chương trình của Công ty Xin Chào đã nhận được sự quan tâm tham dự và nhiệt tình ủng hộ của phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản cũng như đại diện một số cơ quan chính phủ ở nước này.

"Sau "Hương live in Tokyo", chúng tôi đã nhận được nhiều lời đề nghị từ các hội người Việt Nam ở các khu vực khác như Osaka, Fukuoka, Sapporo để mang mô hình TKO concert trình diễn phục vụ cộng đồng người Việt tại đó" - đạo diễn KiKi Trần thông tin.

Ban tổ chức "Xin chào live music" từng phối hợp cùng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tổ chức chương trình ghi hình busking show (biểu diễn đường phố) "Xin chào Hàn Quốc - Xin chào Gangwondo". Sau khi phát sóng trên các nền tảng số, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của khán giả. Toàn bộ video chương trình đã đạt trên 150 triệu view (lượt xem) trên tất cả các nền tảng với một loạt bài hát lọt vào top trending trong suốt tháng 4-2023.

Sô diễn theo hình thức busking show do Công ty Xin Chào Entertainment thực hiện tại Hàn Quốc để lại nhiều ấn tượng Ảnh: XCE

Sau đó, "Xin chào live music" tiếp tục thực hiện mô hình busking show ở Saitama - Nhật Bản với sự hợp tác của Hiệp hội Người Việt tại Saitama trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam ở địa phương này. Chương trình thu hút hơn 4.000 khán giả đến xem trực tiếp và sau khi lên sóng đã đạt hơn 40 triệu lượt xem trên tất cả các nền tảng. Đặc biệt, các bài hát do "Xin chào live music" sản xuất như "We Alive By Love" (dành cho busking show Hàn Quốc) hay "I love Saitama" (busking show Nhật Bản) đều được cơ quan du lịch sở tại mua bản quyền để dùng làm ca khúc quảng bá hình ảnh địa phương.

Không chỉ ở Nhật Bản, dự kiến trong năm 2024, "Xin chào live music" sẽ mở rộng việc đưa nghệ sĩ Việt trình diễn tại Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Malaysia. Với ý tưởng "chắp cánh để hình ảnh Việt bay xa", các nhà tổ chức "Xin chào live music" ấp ủ thực hiện nhiều dự án âm nhạc Việt Nam tại nước ngoài, trước tiên là phục vụ nhu cầu văn hóa văn nghệ của kiều bào ta, sau đó quảng bá hình ảnh trẻ trung, mới mẻ của nghệ sĩ Việt - âm nhạc Việt đến với châu Á nói riêng và thế giới nói chung.

Nhiều năm trước, người trong giới đã nhắc đến chuyện "mang nhạc Việt ra thế giới", từ việc hợp tác với nghệ sĩ quốc tế đến thực hiện sản phẩm ở nước ngoài... Đến nay, việc tổ chức hẳn liveshow ở nước ngoài chính là chặng đường cuối của giấc mơ đưa nhạc Việt "ra biển lớn". Poster quảng bá 2 đêm diễn tại Singapore vào tháng 6-2024 của Hà Anh Tuấn Ảnh: MINH HOÀNG Chưa bàn đến hiệu ứng đạt được sẽ tới đâu, chỉ riêng việc hiện thực hóa giấc mơ quảng bá nhạc Việt ra thế giới với mong muốn rút ngắn khoảng cách với guồng quay chung của âm nhạc thế giới đã là một nỗ lực đáng trân trọng. Đó là những buổi diễn văn hóa văn nghệ mang tính lễ hội, là những đêm nhạc mang tính kinh doanh thực sự ở nước ngoài chứ không còn là giao lưu như trước đây. Xu hướng này ngày càng nở rộ và đó là tín hiệu đáng mừng.

