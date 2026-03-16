Phát triển du lịch Đồng Nai gắn với sân bay Long Thành

Chiều 16-3, tại phường Trấn Biên, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với Đại học Kinh tế TPHCM tổ chức hội thảo khoa học về định hướng phát triển du lịch tỉnh trong bối cảnh mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn phát biểu khai mạc hội thảo

Ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết Đồng Nai không chỉ được biết đến là một trung tâm công nghiệp năng động, mà còn là vùng đất của những di sản thiên nhiên và văn hóa đặc sắc.

Từ hơi thở đại ngàn của Vườn Quốc gia Cát Tiên, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập đến vẻ đẹp của dòng sông Đồng Nai, sông Bé hiền hòa; từ hào khí của Văn miếu Trấn Biên, Căn cứ Tà Thiết đến sự nhộn nhịp của làng nghề gốm cổ, tiếng giã gạo chày tay trên Sóc Bom Bo, tất cả đã tạo nên bức tranh du lịch phong phú, đầy tiềm năng đang chờ đợi cú hích đủ tầm để bứt phá.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho rằng sân bay Long Thành không chỉ là một dự án hạ tầng đơn thuần, mà là "hạt nhân lan tỏa", là cánh cửa mở ra cơ hội lớn để phát triển kinh tế của tỉnh, trong đó có sự vận động, kết nối phát triển du lịch với quốc tế.

Thực tiễn cũng đặt ra nhiều thách thức về "điểm nghẽn" trong kết nối hạ tầng, sản phẩm du lịch và nhân lực du lịch chất lượng cao. Do vậy, qua hội thảo, tỉnh Đồng Nai kỳ vọng tập hợp trí tuệ của các cơ quan, ban, ngành, địa phương, các chuyên gia để thực hiện một cuộc "tái cấu trúc toàn diện" hệ sinh thái du lịch tỉnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đây cũng là cơ sở quan trọng để UBND tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy xem xét, ban hành Nghị quyết về phát triển du lịch Đồng Nai giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Du lịch Đồng Nai định hình phát triển gắn với sân bay Long Thành

Trong khi đó, đại diện Đại học Kinh tế TPHCM nhìn nhận những năm qua, Đồng Nai từng bước khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp và logistics quan trọng của cả nước. Cùng với sự hình thành của các công trình hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là sân bay Long Thành, Đồng Nai đang đứng trước cơ hội trở thành điểm kết nối chiến lược không chỉ về kinh tế mà còn về du lịch, văn hóa và dịch vụ.

Do vậy, phát triển du lịch trong giai đoạn mới không thể chỉ dựa vào khai thác từng điểm đến riêng lẻ, mà cần đặt trong mối liên hệ với quy hoạch không gian, hạ tầng giao thông, cấu trúc đô thị, chuyển đổi số và cơ chế điều phối liên ngành, liên vùng.

Tỉnh Đồng Nai có diện tích 12.737km²; quy mô dân số gần 4,5 triệu người. Đồng Nai được đánh giá là địa bàn có nhiều tiềm năng về du lịch, nhất là du lịch sinh thái rừng, sông, hồ nhưng phát triển du lịch chưa tương xứng.



