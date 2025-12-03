Phẫu thuật nội soi đóng rò xoang lê cho hàng chục trẻ em

Ngày 3-12, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, sau 3 năm áp dụng kỹ thuật phẫu thuật nội soi đóng rò xoang lê đã có hàng chục bệnh nhi được chữa trị thành công, bệnh viện đã làm chủ được kỹ thuật mới, qua đó từng bước nâng cao công tác khám chữa bệnh, giúp trẻ em không phải chuyển lên tuyến trên.

Bệnh nhi bị áp xe rò xoang lê trước và sau khi được phẫu thuật nội soi đóng rò xoang lê tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Theo Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, rò xoang lê là bệnh lý bẩm sinh do cò tồn tại túi mang III, IV từ thời kỳ bào thai. Ở Việt Nam rò xoang lê chiếm tỉ lệ rất cao 51.92 – 73.68% trong các bệnh lý nang và rò mang bẩm sinh vùng cổ bên.

Bệnh này thường khởi phát chủ yếu ở trẻ em với biểu hiện u nang vùng cổ bên, áp xe vùng cổ tái diễn nhiều lần, sưng tấy, áp xe vùng tuyến giáp nên dễ nhầm với áp xe tuyến giáp, viêm tuyến giáp cấp mủ, áp xe hạch.

Sau khi áp dụng công nghệ, Khoa tai mũi họng - Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã tiếp nhận hàng chục bệnh nhân, trong đó có 95 bệnh nhân khỏi bệnh sau lần mổ đầu tiên.

Bác sĩ Lê Văn Tráng, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, bệnh này thường hay tái lại, nhưng từ khi bệnh viện triển khai phương pháp nội soi đóng dò xoang lê, tỉ lệ tái lại rất thấp, vì thế khi thấy trẻ có khối u nang hoặc sưng tấy, áp xe vùng cổ.

"Đây là một bệnh lý phức tạp, liên quan giải phẫu với những cấu trúc quan trọng vùng đầu cổ, biểu hiện đa dạng, có thể xơ dính do quá trình viêm nhiễm tái đi tái lại. Khi phát hiện trẻ có các triệu chứng như có khối viêm xuất hiện vùng cổ bên thấp, dọc theo bờ trước cơ ức đòn chũm hoặc các triệu chứng toàn thân xuất hiện như sốt, nhiễm trùng, kèm theo đau cổ nhiều, quay cổ hạn chế, nuốt khó, nuốt đau… khó thở, cần đưa trẻ đến khám ở chuyên khoa tai mũi họng để được thăm khám và điều trị kịp thời"- bác sĩ Tráng thông tin.