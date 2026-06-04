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Kinh tế

Đà Nẵng: Khởi công xây dựng 171 căn shophouse tại dự án FUTA Kim Phát

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Dự án FUTA Kim Phát chính thức bước vào giai đoạn xây dựng sau khi hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, nền móng và hệ thống cảnh quan.

Ngày 4-6, Công ty Cổ phần Bất động sản FUTA Land phối hợp cùng Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel đã tổ chức thành công Lễ khởi công xây dựng dự án FUTA Kim Phát.

Đà Nẵng: Khởi công 171 căn shophouse tại dự án FUTA Kim Phát - Ảnh 1.

Khởi công xây dựng dự án FUTA Kim Phát tại khu vực Tây Bắc Đà Nẵng

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng khi dự án chính thức bước vào giai đoạn thi công phần thân các căn shophouse và townhouse sau khi hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cảnh quan, nền móng và công tác đóng cọc đại trà.

Bắt tay cùng các nhà thầu uy tín, tăng tốc triển khai dự án

Dự án FUTA Kim Phát được triển khai với sự phối hợp thi công xây dựng của Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel và Công ty Cổ phần GENIUS DESIGN. Trong đó, Viettel Construction là thương hiệu uy tín trong lĩnh vực xây dựng và hạ tầng kỹ thuật tại Việt Nam, sở hữu năng lực triển khai nhiều công trình quy mô lớn trên toàn quốc.

Doanh nghiệp được đánh giá cao nhờ hệ thống vận hành bài bản, năng lực thi công đồng bộ cùng đội ngũ kỹ sư, chuyên gia giàu kinh nghiệm, đồng thời là đối tác triển khai của nhiều dự án lớn trên thị trường.

Đà Nẵng: Khởi công 171 căn shophouse tại dự án FUTA Kim Phát - Ảnh 2.

Đội ngũ kỹ sư, chuyên gia giàu kinh nghiệm tham gia xây dựng dự án FUTA Kim Phát

Phát biểu tại buổi lễ, Đại diện FUTA Land cho biết: "Lễ khởi công hôm nay là cột mốc quan trọng trong hành trình hiện thực hóa FUTA Kim Phát. Chúng tôi cam kết tập trung nguồn lực để triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng xây dựng, đồng thời mang đến cho khách hàng một sản phẩm vừa có giá trị an cư vừa có tiềm năng khai thác kinh doanh lâu dài."

Trong khi đó, đại diện Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel đánh giá cao định hướng phát triển bài bản của FUTA Land đối với dự án FUTA Kim Phát, đồng thời khẳng định sẽ tập trung nguồn lực và năng lực triển khai để đồng hành cùng chủ đầu tư trong quá trình thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng và tính đồng bộ của toàn dự án.

Với kinh nghiệm triển khai hàng nghìn công trình trên toàn quốc, Viettel Construction kỳ vọng sẽ cùng FUTA Land góp phần kiến tạo nên một dự án chất lượng, đáp ứng kỳ vọng của khách hàng và thị trường trong thời gian tới.

Bên cạnh Viettel Construction, sự đồng hành của GENIUS DESIGN tiếp tục góp phần tạo nền tảng vững chắc để dự án được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng ngay từ giai đoạn đầu.

Theo kế hoạch, toàn bộ các hạng mục sẽ được triển khai đồng loạt trong tiến độ dự kiến 210 ngày, thể hiện tinh thần quyết liệt và cam kết mạnh mẽ của chủ đầu tư cùng các đơn vị đồng hành.

Đà Nẵng: Khởi công 171 căn shophouse tại dự án FUTA Kim Phát - Ảnh 3.

Toàn bộ các hạng mục sẽ được triển khai đồng loạt trong tiến độ dự kiến 210 ngày

FUTA Kim Phát – Khu nhà phố thương mại nổi bật tại Tây Bắc Đà Nẵng

Tọa lạc tại khu vực Tây Bắc Đà Nẵng, FUTA Kim Phát được định hướng phát triển thành khu nhà phố thương mại hiện đại, đón đầu tiềm năng tăng trưởng của khu vực đang được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng và logistics.

Dự án sở hữu vị trí thuận lợi khi chỉ cách biển khoảng 400m, đồng thời tiếp giáp 5 trục giao thông quan trọng gồm Hoàng Thị Loan, Hồ Tùng Mậu, Đinh Đức Thiện, Ngô Sỹ Liên và Hòa Minh 19, giúp kết nối nhanh chóng đến trung tâm thành phố, cảng biển, khu công nghiệp và các khu du lịch ven biển.

Đà Nẵng: Khởi công 171 căn shophouse tại dự án FUTA Kim Phát - Ảnh 4.

Phối cảnh dự án FUTA Kim Phát với 171 căn shophouse và townhouse

Theo quy hoạch, FUTA Kim Phát phát triển 171 căn shophouse và townhouse cao từ 4 đến 5 tầng, được thiết kế theo mô hình đa công năng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu ở, kinh doanh, lưu trú và khai thác thương mại.

Trước khi bước vào giai đoạn xây dựng công trình, dự án đã hoàn thiện nhiều hạng mục quan trọng như hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nền móng, cảnh quan và công tác đóng cọc. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ triển khai trong các giai đoạn tiếp theo.

Trong bối cảnh quỹ đất thấp tầng tại các vị trí đẹp của Đà Nẵng ngày càng khan hiếm, các dự án được triển khai bài bản, pháp lý minh bạch và tiến độ thực tế như FUTA Kim Phát đang nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường.

Việc chính thức khởi công xây dựng tiếp tục khẳng định năng lực phát triển dự án của FUTA Land, đồng thời thể hiện quyết tâm kiến tạo những sản phẩm bất động sản chất lượng, góp phần thúc đẩy diện mạo đô thị hiện đại tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.

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