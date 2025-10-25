HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Môi trường

Thả hơn 120.000 rùa con về biển tại đặc khu Côn Đảo

Tin, ảnh: Lý Huyền - Ngọc Giang

(NLĐO)- Sau gần 6 tháng, Vườn Quốc gia Côn Đảo đã di dời an toàn gần 1.800 tổ trứng và thả hơn 120.000 rùa con về biển

Ngày 25-10, Ban Quản lý Vườn Quốc gia (VQG) Côn Đảo cho biết từ tháng 4 đến nay là cao điểm mùa rùa biển sinh sản, lực lượng kiểm lâm và tình nguyện viên đã di dời, ấp nở thành công khoảng 1.500 tổ trứng rùa. Hơn 120.000 rùa con đã được thả về biển khỏe mạnh. Khoảng 300 tổ trứng còn lại dự kiến sẽ tiếp tục nở đến hết tháng 12-2025.

Theo Ban Quản lý VQG Côn Đảo, mùa rùa biển sinh sản kéo dài từ tháng 4 đến tháng 11 hằng năm. Đặc khu Côn Đảo là bãi đẻ chủ yếu của rùa xanh (còn gọi là vích), chiếm đến 90% tổng lượng rùa xanh đẻ trứng tại các vùng biển Việt Nam.

Hơn 120.000 rùa con trở về biển tại Côn Đảo - Ảnh 1.

Du khách tham gia thả rùa con về biển tại đặc khu Côn Đảo

Mỗi năm, hơn 600 rùa mẹ lên bãi cát thuộc VQG Côn Đảo làm tổ. Sau khi rùa mẹ đẻ, để bảo vệ trứng cũng như tăng tỉ lệ trứng nở thành công, số trứng này sẽ được đưa về khu vực ấp và được bảo vệ nghiêm ngặt. Sau khi nở, rùa con được đưa trở lại biển để tiếp tục sinh sống. Theo thống kê, tỉ lệ trứng nở hằng năm đạt trên 87%.

Nhiều năm qua, việc bảo vệ và cứu hộ rùa biển được xem là một trong những điểm sáng của VQG Côn Đảo, góp phần quan trọng trong nỗ lực bảo tồn các loài sinh vật biển quý hiếm của thế giới. Chương trình này có sự tham gia của nhiều lực lượng, như kiểm lâm, tình nguyện viên, doanh nghiệp và cả du khách…

Nhiều ca bệnh nặng được phẫu thuật thành công ngay tại Đặc khu Côn Đảo

Nhiều ca bệnh nặng được phẫu thuật thành công ngay tại Đặc khu Côn Đảo

(NLĐO)- Sau Chương trình luân phiên bác sĩ đến Đặc khu Côn Đảo, nhiều bệnh nhân đã được chữa trị thành công ngay tại đảo mà không phải đưa về đất liền

Thiếu tá nghỉ hưu đi tắm biển Côn Đảo vô tình cứu sống nữ du khách đuối nước

(NLĐO)- Trong lúc tắm biển ở Côn Đảo, nữ du khách bị sóng đánh ra xa bờ, may mắn được thiếu tá Vũ Quang Vạn cứu vào bờ.

Tạm ngưng các hoạt động tham quan tại Bảo tàng Côn Đảo

(NLĐO) - Bảo tàng Côn Đảo tạm ngưng đón khách tham quan để phục vụ công tác sửa chữa nhằm bảo tồn tốt hơn các giá trị di sản lịch sử nơi đây

