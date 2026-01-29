HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phi công nhảy dù trong vụ máy bay quân sự rơi ở Đắk Lắk được xuất viện

Cao Nguyên

(NLĐO) – Sau một ngày điều trị tích cực, phi công nhảy dù trong vụ máy bay gặp sự cố ở Đắk Lắk đã được xuất viện.

Sáng 29-1, tin từ Bệnh viện Đa khoa Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa tổ chức thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng phi công, Trung úy Đinh Thành Trung (Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân) sau quá trình điều trị tích cực.

Phi công Đinh Thành Trung xuất viện sau vụ máy bay quân sự rơi ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Sau một ngày điều trị, sức khỏe của phi công Đinh Thành Trung đã hồi phục, được xuất viện

Trước đó, ngày 28-1, sau khi tiếp nhận, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đã kích hoạt "báo động đỏ" để kịp thời cấp cứu phi công Đinh Thành Trung, bị thương khi làm nhiệm vụ.

Sau một ngày điều trị tích cực, đến sáng 29-1, sức khỏe của phi công Đinh Thành Trung đã ổn định, không phát hiện bất thường và được xuất viện, trở về đơn vị để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Liên quan đến vụ việc, sáng 29-1, ông Cao Sỹ Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh (Đắk Lắk), cho biết nhà trường vừa biểu dương tấm gương em Nguyễn Thành Khang (học sinh lớp 11).

Theo ông Dũng, em Khang được biểu dương vì có hành động đẹp khi nỗ lực hỗ trợ, sơ cứu phi công bị thương sau khi nhảy dù trong vụ rơi máy bay quân sự vào ngày 28-1.

UBND phường Hòa Hiệp và Ban Chỉ huy Quân sự phường cũng đã đến Trường THPT Nguyễn Văn Linh để trao giấy khen và phần thưởng cho em Nguyễn Thành Khang.

Theo thông tin từ địa phương, em Khang là người đầu tiên tiếp cận, hỗ trợ Trung úy Đinh Thành Trung sau khi nhảy dù tiếp đất. Thời điểm trên, em Khang ở nhà trông em thì nghe tiếng máy bay, ngay sau đó khu vực chuồng gia súc phía sau nhà phát ra tiếng động mạnh.

Chạy ra kiểm tra, em Khang phát hiện một phi công bị thương nên đã dìu vào nhà để anh Trung nghỉ ngơi. Một lúc sau thì lực lượng chức năng đến đưa anh Trung đi cấp cứu.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, Trung úy Đinh Thành Trung điều khiển máy bay huấn luyện YAK-130 cất cánh lúc 7 giờ 27 phút, gặp sự cố kỹ thuật và mất liên lạc lúc 7 giờ 44 phút ngày 28-1.

Phi công nỗ lực xử lý nhưng không thành công, buộc phải điều khiển máy bay tránh xa khu dân cư và bật dù thoát hiểm. 

Máy bay sau đó va vào núi Hòn Vinh, thuộc khu vực phường Đông Hòa (tỉnh Đắk Lắk), không gây thiệt hại về người.

Tin liên quan

Bộ Quốc phòng thông tin về vụ máy bay quân sự rơi tại Đắk Lắk

Bộ Quốc phòng thông tin về vụ máy bay quân sự rơi tại Đắk Lắk

(NLĐO) - Phi công đã điều khiển máy bay tránh xa khu vực dân cư, bật dù thoát hiểm an toàn, hiện sức khỏe đã bình phục

Sự cố máy bay YAK-130 rơi tại Đắk Lắk: Phi công điều khiển máy bay tránh xa khu dân cư

(NLĐO)- Phi công đã điều khiển máy bay YAK-130 tránh xa khu vực dân cư, sau đó bật dù thoát hiểm an toàn.

Rơi máy bay quân sự ở Đắk Lắk, phi công kịp thời nhảy dù thoát nạn

(NLĐO) - Một máy bay quân sự thuộc Trung đoàn 940 gặp sự cố, rơi tại vùng núi phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

phi công nhảy dù máy bay quân sự rơi rơi máy bay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo