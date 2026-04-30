Phi Phi rước dâu, Thảo Em "theo chồng về dinh" tại Thảo Cầm Viên

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phi Phi rước dâu, Thảo Em "theo chồng về dinh" tại Thảo Cầm Viên

HUỲNH NHƯ - NGỌC QUÝ

(NLĐO) - Sáng 30-4, Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức “đám cưới” hươu cao cổ Thảo Em – Phi Phi, mở màn chuỗi hoạt động lễ, thu hút đông đảo du khách.

Hòa trong không khí rộn ràng của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức một "đám cưới" đặc biệt giữa 2 cá thể hươu cao cổ Thảo Em và Phi Phi. 

Gia đình hươu cao cổ tại Thảo Cầm Viên sáng 30-4

Ngay từ sáng sớm, khu vực "nhà Thảo Em" đã thu hút đông người dân và du khách. Nhiều hoạt động trải nghiệm được bố trí như làm đồ handmade, viết thiệp chúc mừng, chuẩn bị quà tặng cho "cô dâu – chú rể". 

Điểm nhấn của chương trình là màn rước "hồi môn" mang đậm sắc màu thiên nhiên. Thay vì vàng bạc, các lễ vật gồm lá tươi, trái cây, biểu trưng cho sự no đủ và gắn bó với môi trường sống. Đoàn diễu hành với sự góp mặt của nhiều loài động vật thân thiện như dê, cừu, chim… đã khuấy động không khí, thu hút du khách cùng tham gia "đưa dâu".

Theo ông Nguyễn Bá Phú, Phó Giám đốc Xí nghiệp Động vật Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Thảo Em sinh năm 2023, thuộc "gia đình hươu cao cổ Thái", một trong những đàn gắn bó lâu năm tại đây. Trong khi đó, Phi Phi là cá thể trưởng thành sinh năm 2011, nổi bật với vóc dáng cao lớn nhưng hiền lành.

Sau phần diễu hành, nghi thức "thành hôn" được tổ chức tại khu vực chuồng của Phi Phi với các nghi lễ tượng trưng và phần dẫn dắt vui nhộn, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo du khách.

Không chỉ mang tính giải trí, chương trình còn lồng ghép giới thiệu đời sống của các đàn hươu cao cổ, góp phần nâng cao nhận thức bảo tồn động vật. Trong đó, "gia đình hươu cao cổ Thái" gồm hươu đực Thái, hươu cái Lan và ba con là Thảo Chị, Thảo Em, Thái Anh được xem là hình ảnh tiêu biểu.

30-4 - THẢO CẦM VIÊN

Hươu Thái, cao khoảng 5,5 m, đóng vai trò như "vệ sĩ" của đàn, luôn cảnh giác khi có người lạ. Trong khi đó, Lan lại điềm đạm, giữ vai trò điều tiết, chăm sóc con. Thảo Em, nhân vật chính, thể hiện sự tinh nghịch, tò mò nhưng cũng sớm bộc lộ bản năng bảo vệ em nhỏ. "Cậu út" Thái Anh gây ấn tượng bởi sự năng động, thường xuyên tương tác với du khách.

Ở phía "nhà trai", gia đình của Phi cũng mang đến hình ảnh gần gũi. Phi được ví như "người khổng lồ hiền lành", sống cùng Thảo Chị, cá thể cái hiền dịu, và bé Phụng nhanh nhẹn, tò mò. Những khoảnh khắc các cá thể quây quần, tương tác tự nhiên tạo nên sức hút đặc biệt với khách tham quan.

Đại diện Thảo Cầm Viên cho biết, chuỗi hoạt động kéo dài đến hết ngày 3-5 nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách trong dịp lễ.

Những hình ảnh bất ngờ với lễ cưới hươu cao cổ ở Thảo Cầm Viên

Thảo Em, nhân vật chính, thể hiện sự tinh nghịch, tò mò nhưng cũng sớm bộc lộ bản năng bảo vệ em nhỏ

Nghi thức "rước dâu" cho đám cưới của hươu cao cổ Thảo Em và Phi Phi

Ngay từ sáng sớm, khu vực "nhà Thảo Em" đã thu hút đông người dân và du khách

Nhiều hoạt động trải nghiệm được bố trí như làm đồ handmade, viết thiệp chúc mừng, chuẩn bị quà tặng cho "cô dâu – chú rể"

Điểm nhấn của chương trình là màn rước "hồi môn" mang đậm sắc màu thiên nhiên

Thay vì vàng bạc, các lễ vật gồm lá tươi, trái cây, biểu trưng cho sự no đủ và gắn bó với môi trường sống

Đoàn diễu hành với sự góp mặt của nhiều loài động vật thân thiện như dê, cừu, chim… đã khuấy động không khí, thu hút du khách cùng tham gia "đưa dâu"

Du khách thích thú trước đám cưới của cặp đôi "cao nhất" tại Thảo Cầm Viên

"Gia đình hươu cao cổ Thái" gồm hươu đực Thái, hươu cái Lan và 3 con là Thảo Chị, Thảo Em, Thái Anh

Dàn "bê tráp" hùng hậu tại Thảo Cầm viên sáng 30-4

Thảo Cầm Viên Hươu cao cổ TPHCM Thảo Em Đám cưới hươu cao cổ tại Thảo Cầm Viên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo