Phi Phi rước dâu, Thảo Em "theo chồng về dinh" tại Thảo Cầm Viên

Hòa trong không khí rộn ràng của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức một "đám cưới" đặc biệt giữa 2 cá thể hươu cao cổ Thảo Em và Phi Phi.

Gia đình hươu cao cổ tại Thảo Cầm Viên sáng 30-4

Ngay từ sáng sớm, khu vực "nhà Thảo Em" đã thu hút đông người dân và du khách. Nhiều hoạt động trải nghiệm được bố trí như làm đồ handmade, viết thiệp chúc mừng, chuẩn bị quà tặng cho "cô dâu – chú rể".

Điểm nhấn của chương trình là màn rước "hồi môn" mang đậm sắc màu thiên nhiên. Thay vì vàng bạc, các lễ vật gồm lá tươi, trái cây, biểu trưng cho sự no đủ và gắn bó với môi trường sống. Đoàn diễu hành với sự góp mặt của nhiều loài động vật thân thiện như dê, cừu, chim… đã khuấy động không khí, thu hút du khách cùng tham gia "đưa dâu".

Theo ông Nguyễn Bá Phú, Phó Giám đốc Xí nghiệp Động vật Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Thảo Em sinh năm 2023, thuộc "gia đình hươu cao cổ Thái", một trong những đàn gắn bó lâu năm tại đây. Trong khi đó, Phi Phi là cá thể trưởng thành sinh năm 2011, nổi bật với vóc dáng cao lớn nhưng hiền lành.

Sau phần diễu hành, nghi thức "thành hôn" được tổ chức tại khu vực chuồng của Phi Phi với các nghi lễ tượng trưng và phần dẫn dắt vui nhộn, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo du khách.

Không chỉ mang tính giải trí, chương trình còn lồng ghép giới thiệu đời sống của các đàn hươu cao cổ, góp phần nâng cao nhận thức bảo tồn động vật. Trong đó, "gia đình hươu cao cổ Thái" gồm hươu đực Thái, hươu cái Lan và ba con là Thảo Chị, Thảo Em, Thái Anh được xem là hình ảnh tiêu biểu.

Hươu Thái, cao khoảng 5,5 m, đóng vai trò như "vệ sĩ" của đàn, luôn cảnh giác khi có người lạ. Trong khi đó, Lan lại điềm đạm, giữ vai trò điều tiết, chăm sóc con. Thảo Em, nhân vật chính, thể hiện sự tinh nghịch, tò mò nhưng cũng sớm bộc lộ bản năng bảo vệ em nhỏ. "Cậu út" Thái Anh gây ấn tượng bởi sự năng động, thường xuyên tương tác với du khách.

Ở phía "nhà trai", gia đình của Phi cũng mang đến hình ảnh gần gũi. Phi được ví như "người khổng lồ hiền lành", sống cùng Thảo Chị, cá thể cái hiền dịu, và bé Phụng nhanh nhẹn, tò mò. Những khoảnh khắc các cá thể quây quần, tương tác tự nhiên tạo nên sức hút đặc biệt với khách tham quan.

Đại diện Thảo Cầm Viên cho biết, chuỗi hoạt động kéo dài đến hết ngày 3-5 nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách trong dịp lễ.

Những hình ảnh bất ngờ với lễ cưới hươu cao cổ ở Thảo Cầm Viên

Thảo Em, nhân vật chính, thể hiện sự tinh nghịch, tò mò nhưng cũng sớm bộc lộ bản năng bảo vệ em nhỏ

Nghi thức "rước dâu" cho đám cưới của hươu cao cổ Thảo Em và Phi Phi

Ngay từ sáng sớm, khu vực "nhà Thảo Em" đã thu hút đông người dân và du khách

Nhiều hoạt động trải nghiệm được bố trí như làm đồ handmade, viết thiệp chúc mừng, chuẩn bị quà tặng cho "cô dâu – chú rể"

Điểm nhấn của chương trình là màn rước "hồi môn" mang đậm sắc màu thiên nhiên

Thay vì vàng bạc, các lễ vật gồm lá tươi, trái cây, biểu trưng cho sự no đủ và gắn bó với môi trường sống

Đoàn diễu hành với sự góp mặt của nhiều loài động vật thân thiện như dê, cừu, chim… đã khuấy động không khí, thu hút du khách cùng tham gia "đưa dâu"

Du khách thích thú trước đám cưới của cặp đôi "cao nhất" tại Thảo Cầm Viên

"Gia đình hươu cao cổ Thái" gồm hươu đực Thái, hươu cái Lan và 3 con là Thảo Chị, Thảo Em, Thái Anh