Phi Thanh Vân không chia tay, chỉ là bận nên ít nhắc đến chồng

Phi Thanh Vân và chồng thứ 3, doanh nhân ngành xây dựng

Những ngày qua, tin đồn Phi Thanh Vân và người chồng thứ 3, doanh nhân lĩnh vực xây dựng Trần Chí Phú tuổi U60, đường ai nấy đi, lan rộng khắp mạng xã hội. Tin đồn đến từ sự im ắng của người đẹp trên mạng xã hội, tuyệt nhiên không nhắc về bạn trai doanh nhân như trước đây nữa. Dân mạng còn tìm ra, khoảng 70 ngày nay, cô không đăng bất kỳ bài viết nào liên quan đến bạn trai - hoàn toàn trái ngược với giai đoạn trước đây cập nhật liên tục.

Ngay cả ngày 20-10, nữ diễn viên cũng không chia sẻ hình ảnh, món quà hay lời chúc nào của chồng sắp cưới. Thời gian gần đây, trang cá nhân của cô chủ yếu xoay quanh công việc và con trai chung với người chồng thứ hai.

Trước đây, khi nói về người chồng thứ 3 này, Phi Thanh Vân thường xuyên khoe "Anh là trai miền Tây, quê quê mà hiền. Hiền lắm".

"Anh không chỉ là người yêu, người bạn mà còn giống như một người thầy. Anh dạy dỗ, chia sẻ và hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc. Người yêu của tôi cần phải có một cái đầu thật vững vàng về trí tuệ, biết dạy dỗ và bảo vệ tôi" - Phi Thanh Vân từng nói về bạn trai trong một livestream. Trước đó, cô cũng khoe hình ảnh về chuyến về quê ra mắt họ hàng nhà bạn trai và cho biết được mọi người yêu quý.

Vào tháng 9, Phi Thanh Vân từng xác nhận chuẩn bị tổ chức đám cưới nhưng đến nay vẫn im ắng. Trước tin đồn "đường ai nấy đi", Phi Thanh Vân cũng nhanh chóng lên tiếng phản hồi. Cô khẳng định chuyện tình cảm giữa cô và bạn trai vẫn rất tốt đẹp.

"Tôi và anh Phú hạnh phúc bên nhau mỗi ngày. Dù chưa làm lễ cưới nhưng chúng tôi đã thuộc về nhau. Thời gian qua do bận nhiều việc tôi ít cập nhật thông tin riêng trên mạng xã hội" - Phi Thanh Vân nói. Ngoài ra nữ diễn viên cho biết thêm cô và bạn trai dù chưa tổ chức đám cưới nhưng đang sống chung như vợ chồng.

Phi Thanh Vân cho biết thêm, bên người chồng thứ 3 này, cô được cưng chiều như công chúa, chiều chuộng từ sở thích đến miếng ăn, giấc ngủ. Cô đùa rằng chỉ cần cô căng thẳng, anh lập tức âm thầm giải quyết mọi việc trong 1 ngày.

Bằng cấp "đáng gờm" của Phi Thanh Vân

Phi Thanh Vân có rất nhiều bằng cấp

Phi Thanh Vân tiết lộ cô là nghệ sĩ - Tiến sĩ tâm lý Trường Đại học California-Mỹ. Phi Thanh Vân cho biết, cô tham gia khá nhiều khóa học, thi lấy chứng chỉ. Có những lớp cao cấp lên đến 80 triệu đồng chỉ trong 5 ngày. Trong một lần tham gia chương trình "Gõ cửa thăm nhà" vào năm 2023, Phi Thanh Vân chia sẻ với MC Ngọc Lan và Quốc Thuận: "Tôi có bằng Giám đốc Marketing, giám đốc điều hành, Nghệ thuật thương lượng và đàm phán, nghệ thuật thuyết trình, chuyên gia tâm lý...".

Phi Thanh Vân chia sẻ, sau 4 năm cống hiến cho Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, cô được đảm nhiệm vai trò Phó trưởng đại diện TP HCM của hội. Thời điểm đó, cô cũng cho biết, bản thân đang chuẩn bị làm đề án xuyên suốt trong 5 năm cho Trung ương hội.

Được biết, văn phòng đại diện của hội tại TP HCM thường tổ chức những hội thảo, các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về sức khỏe cho cộng đồng, cùng với đó là các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.