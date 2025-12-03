Sao Việt mê mệt với yoga mới

Xu hướng hot yoga

Hoàng Ku thường chọn Hot Yoga để cơ thể được phục hồi, lấy lại năng lượng

Hoàng Ku là một stylist nổi tiếng và được nhiều người nổi tiếng tin tưởng cộng tác, trong đó Hoàng Thùy Linh gắn liền với Hoàng Ku nhiều năm nay. Những dự án hợp tác giữa Hoàng Thùy Linh và Hoàng Ku luôn tạo nên những điểm nhấn đặc biệt với khán giả. Thậm chí, mỗi lần xuất hiện, Hoàng Thùy Linh cũng trở nên khác biệt với sự chăm sóc hình ảnh chu đáo mà Hoàng Ku dành cho cô.

Là người đắt show nên Hoàng Ku cũng rất bận rộn. Anh cho biết dịp cuối năm là khoảng thời gian cực kỳ bận rộn của anh bởi nhiều sự kiện, lễ trao giải, đêm nhạc,... diễn ra liên tục.

Vì vậy, để cân bằng được công việc và cuộc sống riêng, thư giãn tinh thần, anh thường chọn Hot Yoga để cơ thể được phục hồi, lấy lại năng lượng.

"Vì yêu thích bộ môn này, tôi ưu tiên lựa chọn những nơi khiến mình cảm thấy thật sự thư giãn để tập luyện" - Stylist Hoàng Ku nói.

Sao Việt mê mệt hot yoga

Nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn cân bằng cuộc sống bằng hot yoga

Adrian Anh Tuấn là nhà thiết kế tên tuổi của làng thời trang Việt. Anh hiểu rõ giá trị của việc chăm sóc sức khỏe để có thể đáp ứng lịch trình công việc. Giữ tinh thần luôn thoải mái là một trong các yếu tố quan trọng để anh thỏa sức với những ý tưởng thời trang sáng tạo của mình.

Nói về xu hướng yoga mới, phương pháp LAVA Hot Yoga, NTK Adrian Anh Tuấn cho biết Hot Yoga chuẩn Nhật Bản là một trải nghiệm rất khó để diễn tả hết bởi cảm giác nó mang lại khác với những kiểu yoga khác. "Tôi thường xuyên quay cuồng với công việc, nên đây là bộ môn giúp refresh cơ thể nhanh nhất. Mình có thể đổ rất mồ hôi và cảm thấy cực kỳ sảng khoái sau khi tập" - anh chia sẻ.

Với chia sẻ về việc cân bằng năng lượng giữa công việc và cuộc sống cá nhân của Stylist Hoàng Ku, NTK Adrian Anh Tuấn hay Trần Mạnh Khang, sự xuất hiện của Hot Yoga Nhật Bản xuất hiện tại Việt Nam thời gian gần đây mang đến một làn gió mới cho những ai quan tâm đến fitness chất lượng cao.

Phương pháp LAVA Hot Yoga rất nổi tiếng và đang phát triển mạnh ở xứ sở Hoa Anh Đào. Thay vì môi trường bình thường, người tập sẽ thực hiện trong không gian có nhiệt độ và độ ẩm được kiểm soát ở mức phù hợp giống như phòng xông hơi.

Nhờ vậy, quá trình thanh lọc cơ thể sẽ diễn ra từ sâu bên trong và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với yoga thông thường. Sao Việt mê mệt yoga không lạ nên khi có phương pháp yoga mới, sao Việt lại ồ ạt tham gia tạo nên một xu hướng khó cưỡng của bộ môn này.