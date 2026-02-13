HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Phía sau tin báo 2 mẹ con bị bắt cóc gửi Công an Gia Lai lúc rạng sáng

Đức Anh

(NLĐO) - Nhận tin báo “bị bắt cóc” lúc rạng sáng, Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc.

Rạng sáng 13-2, Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận tin báo khẩn qua mạng xã hội về việc hai mẹ con nghi bị bắt cóc trên xe khách. Ngay lập tức, lực lượng chức năng triển khai xác minh, chốt chặn kiểm tra và nhanh chóng làm rõ vụ việc, bảo đảm an toàn cho hành khách.

Nhận tin báo bắt cóc lúc rạng sáng, Công an Gia Lai khẩn trương xác minh - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị H. (bên trái) có dấu hiệu trầm cảm

Theo thông tin ban đầu, chị Nguyễn Thị H. (trú xã Phú Giáo, TPHCM) gửi tin nhắn qua Zalo trình báo việc hai mẹ con "bị bắt cóc" khi đang đi xe khách từ Đồng Nai ra Huế. 

Nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở khẩn trương rà soát lộ trình phương tiện, triển khai lực lượng tại các tuyến giao thông trọng điểm để xác minh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định chiếc xe khách đang dừng tại khu vực ngã ba Trà Huỳnh (xã Ia Khươl), chuẩn bị di chuyển sang địa phận tỉnh Quảng Ngãi. 

Công an đã yêu cầu tài xế phối hợp, tiến hành kiểm tra hành khách và làm việc với người gửi tin báo.

Tại cơ quan công an, chị H. có biểu hiện bị sốc tâm lý, dấu hiệu trầm cảm; hoàn cảnh khó khăn, đang nuôi con nhỏ dưới 5 tháng tuổi và vừa chịu tang người thân. Kết quả xác minh cho thấy vụ việc không có dấu hiệu tội phạm.

Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với nhà xe hỗ trợ chi phí, liên hệ người thân để động viên, bảo đảm hai mẹ con tiếp tục hành trình về quê an toàn.

phòng cảnh sát hình sự hoàn cảnh khó khăn công an tỉnh tuyến giao thông Gia Lai
