Báo cáo khẩn vụ nam sinh lớp 12 nghi bị bắt cóc đưa qua Campuchia

Tâm Minh

(NLĐO) – Do thuộc diện hộ nghèo nên gia đình nam sinh lớp 12 nghi bị bắt cóc đưa qua khu tự trị ở Campuchia đã không chuẩn bị đủ tiền chuộc con

Sáng 17-12, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đã nhận được báo cáo khẩn cấp của Trường THPT Thiên Hộ Dương ở phường Cao Lãnh về việc nam sinh của trường nghi bị bắt cóc đưa ra nước ngoài.

Báo cáo khẩn vụ nam sinh lớp 12 nghi bị bắt cóc đưa qua khu tự trị ở Campuchia - Ảnh 1.

Trường THPT Thiên Hộ Dương. Ảnh: Internet

Theo báo cáo, khoảng 23 giờ ngày 29-11, nam sinh Trần Dư H. (học sinh lớp 12) gọi điện về thông tin với mẹ là đã bị bán qua Campuchia.

Theo đó, nhóm bắt cóc yêu cầu gia đình chuyển tiền chuộc tổng cộng 106 triệu đồng trong vòng 3 ngày, hạn chót là 12 giờ trưa 2-12.

Do gia đình thuộc diện hộ nghèo, chưa chuẩn bị đủ tiền chuộc nên hẹn thêm 1 ngày. Tuy nhiên, kể từ đó, gia đình đã mất liên lạc hoàn toàn với H.

Ngay sau khi nhận được tin báo, ban giám hiệu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đã trực tiếp đến nhà để hỗ trợ gia đình H. trong quá trình trình báo sự việc.

Ngày 30-11, gia đình đã trình báo với cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Tháp. Công an tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành điều tra, thu thập thông tin liên quan.

Chiều 1-12, một cán bộ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội của Công an tỉnh Đồng Tháp đã thông tin với gia đình rằng em H. đã qua Campuchia.

Trường đã hướng dẫn gia đình thực hiện thủ tục xin tạm dừng học tập trong năm học 2025-2026 cho H. có lý do cá nhân.

Ban Giám hiệu Trường Thiên Hộ Dương kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp nắm bắt thông tin vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này và có văn bản chỉ đạo hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng cấp tỉnh để tiếp tục tìm kiếm giải pháp can thiệp, hỗ trợ tương trợ tư pháp quốc tế nhằm giải cứu và đưa học sinh H. trở về an toàn...

tỉnh Đồng Tháp Campuchia học sinh lớp 12 bắt cóc
