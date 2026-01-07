HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Phiên bản mới của Flappy Bird là trò chơi tốn điện thoại nhất từ trước đến nay?

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Thay vì chạm vào màn hình như cách chơi game truyền thống, người chơi phải gập và mở điện thoại để điều khiển nhân vật vượt qua các chướng ngại vật.

Foldy Bird, một phiên bản biến tấu từ trò chơi huyền thoại Flappy Bird, được thiết kế riêng cho các dòng smartphone màn hình gập, đang được người dùng quan tâm.

Thay vì thao tác chạm vào màn hình như cách chơi game truyền thống, người chơi phải gập và mở máy tính màn hình gập để điều khiển nhân vật vượt qua các chướng ngại vật.

Mỗi lần màn hình được mở ra, trò chơi sẽ ghi nhận đó là một lệnh điều khiển, tương đương với một cú chạm, giúp chú chim bay lên trong không gian ảo.

Trò chơi này được phát triển bởi nhà sáng tạo có tên Rebane. Foldy Bird không có ứng dụng riêng, người dùng cần truy cập trực tiếp vào địa chỉ lyra.horse/fun/foldy-bird/ để trải nghiệm. 

Trò chơi hiện chỉ hoạt động trên các smartphone màn hình gập, trong đó có Galaxy Z Fold 7 và Pixel 10 Pro Fold.

Chơi Flappy Bird bằng cách gập mở điện thoại liên tục. Nguồn: X

Bên cạnh yếu tố mới lạ, cơ chế điều khiển đặc biệt này cũng làm dấy lên nhiều lo ngại. Việc phải liên tục đóng - mở màn hình trong thời gian dài được cho là có thể ảnh hưởng đến độ bền cơ học của các thiết bị màn hình gập.

Trên các cộng đồng công nghệ, nhiều ý kiến hài hước cho rằng Foldy Bird có thể là "trò chơi tốn điện thoại nhất từ trước đến nay", khi thao tác gập mở liên tục tiềm ẩn nguy cơ làm hỏng cáp màn hình, gây thiệt hại không nhỏ cho người dùng.

game điện thoại màn hình gập trò chơi Flappy Bird Foldy Bird
